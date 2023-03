Villa Volpe, stop alla nuova area residenziale

Il parco di villa Volpe resta privato e le nuove costruzioni che dovevano essere realizzate a fianco della residenza storica non si faranno. Consiglio comunale rovente, l’altra sera a Casalecchio, dove quella che si presentava come la discussione su una delibera di routine si è trasformata in un dibattito sulla politica urbanistica della cittadina sul Reno. Al centro dello scontro tra maggioranza ed opposizione l’accordo tra Comune e proprietà della villa con parco ben nota a tutti gli automobilisti che, percorrendo la Porrettana tra via Cimarosa e via Micca, girano intorno ai quasi quattro ettari di verde che fanno da corona alla residenza (semidistrutta dai bombardamenti dell’ultima guerra) che fu di Aristide Volpe, facoltoso imprenditore del settore edile che negli anni Trenta costruì il quartiere modello in via Marconi alta. Il destino del complesso che comprendeva anche edifici rurali (oggi trasformati in abitazioni) poi passati alla famiglia Giordani, si trascina da quasi vent’anni. Entrò nel progetto (abortito) del museo della scienza che si doveva fare nell’ex stabilimento Alfa Vasserman di Borgonuovo e nella prima versione prevedeva la cessione di buona parte del parco storico alla città. Una cessione che non si farà più perché nelle risposte ai rilievi della Città Metropolitana alla variante al Psc vengono cancellati i 2mila metri di ulteriore edificato previsto dal piano precedente.

Il parco che si estende dai monumentali piloni all’incrocio con via Cimarosa alle villette di via Micca resterà quindi verde ma non pubblico. E sul lato della pista ciclabile la cessione al Comune di una striscia di 5mila metri quadrati dovrebbe comunque consentire l’eliminazione della strozzatura della corsia intorno al ponte degli alpini.

"Un pessimo affare per tutti i cittadini dal momento che la precedente proprietà aveva già ottenuto dal Comune la trasformazione dei pollai in abitazioni vendute a caro prezzo in cambio di una ciclabile striminzita e della cessione di tutto il parco – ha dichiarato Erika Seta (centrodestra) –. Le nuove case sono state fatte, ma la cessione del parco non è avvenuta". Andrea Tonelli (lista civica) ha osservato invece che "le opere o cessioni compensative il Comune deve ottenerle prima dei palazzi o delle case". L’assessore all’urbanistica Barbara Negroni difende invece il nuovo accordo "che cancella gli ulteriori 2mila metri di edificato che la nuova proprietà aveva diritto di costruire nel parco evitando così il consumo di suolo e salvaguardando tutto il giardino storico e il polmone di verde. E’ una inversione di tendenza che noi siamo riusciti ad ottenere insieme ad un’altra porzione di terreno". Gabriele Mignardi