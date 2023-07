Villaggio della Salute Piscine prese d’assalto

‘Luglio, col bene che ti voglio…’. Parafrasando una celebre hit estiva anni ’60, il Villaggio della Salute benedice il mese in corso che, assieme a temperature record, sta regalando alla struttura della vallata del Sillaro record anche a livello di presenze. Proprio domenica scorsa è stata toccata la massima presenza stagionale con 4.650 biglietti staccati agli ingressi, anche se il termine ‘staccare’ biglietti è ormai decisamente obsoleto e superato, come conferma il general manager del Gruppo Monti Graziano Prantoni. "Siamo arrivati ad avere circa il 40% dei biglietti prenotati on line, una formula che funziona sempre di più perché in questo modo si ‘tagliano’ le code e si può sostanzialmente arrivare ed avere accesso in tempi brevissimi al parco e alle piscine". Prenotare è molto più comodo, dunque. Almeno quanto farsi portare bevande e panini direttamente all’ombrellone. "Abbiamo introdotto quest’anno questa possibilità che si basa sull’utilizzo del qr-code che si trova su ogni ombrellone. Dal code si ha accesso al menù, si ordina e a quel punto bibite e cibi arrivano direttamente sul posto, portati dagli addetti dei chioschi. Se sta funzionando? Sì, devo dire che i riscontri sono ottimi", conferma Prantoni.

E funziona anche, in stile fast food americani, il totem introdotto quest’anno all’esterno dei chioschi che taglia la fila, permettendo di anticipare l’ordinazione pagando direttamente alla cassa automatica.

Ottime le condizioni dell’acqua nelle piscine e, fuori dall’acqua, poi, "la collocazione del Villaggio permette di avere quel clima ventilato che sicuramente aiuta a star meglio anche nelle giornate più complicate". Se non sono completamente alle spalle, in questa estate 2023, sono comunque stati superati anche buona parte dei problemi legati al reperimento del personale. "Abbiamo una squadra che possiamo definire numericamente quasi al completo, con tanti giovani che da noi potranno formarsi", rivendica con orgoglio Prantoni che per il Villaggio creato dal professor Antonio Monti sogna un’estate con numeri superiori anche a quelli ottimi riscontrati nel 2022. "Se non ci saranno forti variazioni climatiche siamo convinti di poter fare ancora meglio dell’anno passato", conclude Prantoni. Claudio Bolognesi