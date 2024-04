Villaggio della Salute Più. Ticket scontati per i 2O anni

E’ un’estate in anticipo e scontatissima quella in arrivo al Villaggio della Salute Più. L’acquapark ormai tra i simboli della vallata del Sillaro si prepara a vivere una stagione che avrà un sapore molto particolare. Nel 2004, vent’anni fa esatti dunque, la visionaria idea del Professor Antonio Monti divenne realtà, aprendo ufficialmente i battenti al pubblico. Vent’anni dopo, e decine di migliaia di biglietti staccati più tardi, il Villaggio spegne le candeline dei quattro lustri offrendo un regalo ai visitatori, così raccontato dal General Manager del Gruppo Monti Salute Più Graziano Prantoni, braccio destro del professor Monti, che conclusi i ruoli di sindaco di Castel San Pietro e di assessore provinciale ad inizio millennio, sposò il progetto di un acquapark che stava vivendo le sue prime stagioni e che di lì a poco spiccò il volo definitivo. "Ci teniamo a fare un regalo particolare ai nostri visitatori, ai tantissimi affezionati che in questi anni sono sempre stati con noi e magari anche a chi non ha ancora avuto occasione di venirci a trovare. Visto che venti sono gli anni che festeggiamo, per 20 giorni a partire dal 2 aprile abbiamo messo a disposizione ventimila biglietti ed abbonamenti stagionali a prezzi scontatissimi", illustra Prantoni. La corsa al biglietto in super saldo, complici una massiccia campagna pubblicitaria sui mass media e sui propri canali social, è già partita, e Prantoni svela infatti che solo il primo giorno di promozione sono state vendute diverse centinaia di biglietti e abbonamenti. La voglia d’estate e di Villaggio della Salute Più, insomma, è tanta, e chi aspetta trepidante di inforcare gli occhiali di sole e di indossare le infradito, non dovrà aspettare tanto, perché un altro ‘regalo’ è in arrivo: l’apertura in anticipo. "Rispetto agli anni scorsi – annuncia il general manager –, abbiamo deciso di anticipare l’apertura al 18 maggio visto che i meteorologi hanno previsto l’arrivo del caldo intorno a metà di maggio". I preparativi già fervono ("stiamo lavorando da giorni, vogliamo farci trovare pronti"), e sono già cominciate le selezioni per il personale, con diverse posizioni che comunque sono ancora disponibili. "Occorre personale non solo qualitativamente adeguato, ma anche numericamente adeguato per poter ospitare migliaia di persone al giorno come accade al Villaggio. Per questo necessiteremo di una trentina di bagnini, una decina di segretarie, 30-35 ragazzi e ragazze per i chioschi e anche personale per potenziare e rinforzare le nostre brigate di sala, di cucina e i reparti di pulizia e di manutenzione".

Claudio Bolognesi