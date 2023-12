Villaggio Due Madonne. Protesta anti ’palazzoni’: "Mostri ecologici"

Tornano le proteste dei bolognesi per la costruzione dei nuovi palazzoni al Villaggio Due Madonne. Alcuni esponenti del comitato sul tema e altri cittadini si sono incontrati ieri alle 16, in piazza Lambrakis, per una sorta di flash mob di protesta: i membri del comitato hanno esposto alcune foto e diversi volantini per mostrare il confronto tra la fisionomia storica della zona e il ‘nuovo’ skyline dopo la costruzione dei palazzoni. "Oggi un folto gruppo di persone ha organizzato un presidio per manifestare contro i palazzoni al Villaggio Due Madonne e contro il cemento nel quartiere – riporta un cittadino su Facebook –. Hanno appeso lungo i portici manifesti con ingrandimenti di foto che mostrano com’era e com’è oggi il Villaggio, e il territorio nei dintorni. Questo comitato da più di due anni manifesta contro la scellerata decisione di costruire tre palazzoni di 11 piani al Villaggio, a pochi metri dalle scuole. L’Amministrazione comunale ha riconosciuto che si tratta di ‘mostri ecologici’, ma non ha fermato in tempo l’edificazione. Questi insediamenti stravolgeranno anche la mobilità del nostro popolare rione". "L’attacco ovviamente non è verso i costruttori, ma verso il Comune – racconta Lamberto Palmieri del comitato –, che qui non è mai venuto e mai verrà". Polemiche e malumori che continuano dopo anni, dunque: sul piatto anche il ritrovamento di amianto durante i lavori, segnalano i residenti.

Sul tema è intervenuto anche Nicola Stanzani, consigliere comunale di Forza Italia: "Quello dei palazzoni di via Due Madonne è l’esempio perfetto per descrivere questa Giunta – sferza il forzista –. Eravamo nel maggio 2021 quando, in campagna elettorale per le Primarie, il candidato Matteo Lepore promise quel che non sarebbe accaduto e cioè di ‘fermare questi mostri urbani’. ’Mostri‘ che però l’Amministrazione di cui faceva parte aveva già autorizzato definitivamente. E ora, diventato sindaco, continua sulla stessa linea: quella di raccontare favole".

fra.mor.