Villaggio Ina, dubbi e timori "I clienti gireranno al largo"

Dubbi. Timori. Perplessità. Sotto i portici del Villaggio Ina, a Borgo Panigale, l’annuncio della partenza del maxi cantiere per la Linea rossa del tram è accolto da commercianti e residenti con un mix di diffidenza e preoccupazione. Il grande terminal Emilio Lepido sorgerà quasi dietro l’angolo, a 400 metri in linea d’aria. E il cantierone dei binari sarà a due passi.

"Già oggi il lavoro è calato, molti negozi nella zona hanno chiuso. Il cantiere darà un colpo mortale a molte piccole attività della zona, a tutto vantaggio dei centri commerciali", commenta Elisa Gatti, titolare del negozio di articoli da regalo chiamato – ironia della sorte – Capolinea.

Antonio, sulla porta dell’Antica parruccheria del Borgo, cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno. "I cantieri porteranno inevitabili disagi – afferma –. Ma mi auguro che, in prospettiva, il tram migliori la mobilità cittadina, come succede già in tante grandi città".

Di tutt’altra opinione Caterina Albertazzi, che mescola creme dietro al banco della gelateria Fior di fragola. "Il tram è un’opera inutile per una città come la nostra", sostiene. "Sarebbe bastata una bella rete di bus ecologici". I cantieri del tram "porteranno disagi assurdi e i ristori saranno per poche attività. Se poi penso ai tempi infiniti del Pontelungo...".

Fabio Bencivenni abita in zona da doidici anni. "Nessuno, qui a Borgo Panigale, è favorevole al tram – assicura –. Con autobus elettrici si sarebbe speso meno per avere lo stesso servizio". Seduto allo stesso bar Andrea, polacco residente in città, è sulla stessa lunghezza d’onda: "Il servizio di trasporto pubblico già funziona bene. Che senso ha paralizzare la città con i lavori del tram"?

Sofia Esposito, del caseificio L’oro di bufala, è preoccupata per le possibili ripercussioni negative del vicino cantiere. "Soprattutto in certe ore il traffico sarà un problema, e c’è il rischio di perdere dei clienti".

Anche Ismail, della macelleria Salem, teme "cali di lavoro" durante i cantieri del tram. "Per evitare ingorghi temo che molti clienti decideranno di girare alla larga da questa zona", afferma. "Spero solo che i disagi durino il meno possibile. Anche se certi lavori sai quando cominciano, ma non quando finiscono".

Luca Orsi