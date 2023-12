"Villaggio medievale, lavori in ritardo di 2 anni"

Cattive notizie dal ‘Villaggio medioevale’ di San Giovanni in Persiceto. Lo denuncia Sara Accorsi capogruppo della lista consiliare di minoranze Idee in marcia per Persiceto e frazioni. "I lavori – spiega Accorsi - dovevano finire nel 2021; poi nel 2022; poi a marzo del 2023. E soltanto qualche giorno fa la giunta comunale ha detto stop all’azienda che ci stava lavorando. Da due anni segnaliamo l’assenza di aggiornamenti sullo stato del cantiere. E sono due anni che chiediamo al sindaco Lorenzo Pellegatti e all’assessora a Cultura e Turismo Maura Pagnoni quanto stia costando ai cittadini l’opera. E soprattutto quanto costerà gestire quel parco di cui oggi non si ha idea di quando saranno portati a termine i lavori". Il progetto, nato dal rinvenimento di reperti archeologici di un villaggio medievale nei pressi di Sant’Agata, prevede un investimento di 1 milione e 300 mila euro, di cui un milione concesso dalla Regione e i restanti 300.000 da parte del Comune. Ed è prevista la realizzazione di un parco tematico ambientato nel medioevo nell’area dell’ex zuccherificio di via Cento.

"Dopo due anni di risposte generiche ed evasive – continua Accorsi -, con la pubblicazione in albo pretorio della delibera di giunta, l’amministrazione Pellegatti ammette una clamorosa ulteriore disfatta. E ora? Quale futuro per l’area? Quali i costi per la cittadinanza? Tra tanti dubbi una cosa è certa: continueremo a vigilare su questa triste vicenda".

Non si fa aspettare la replica del primo cittadino. "Le ditte che lavorano in questo Comune – afferma Pellegatti - che non rispettano gli accordi e i cronoprogrammi sono sostituite così come avevamo fatto con la ditta che qualche anno fa si era aggiudicata l’intervento sulla scuola materna Cappuccini. Non dimenticando che siamo passati attraverso l’emergenza covid. E che l’aumento del costo dei materiali edili ha rallentato e in talune situazioni fermato i cantieri". Pier Luigi Trombetta