Villaggio Salute Più, il parco acquatico diventa digitale

L’attesa è finita. Anche se la stazione estiva balbetta un po’, nel verde della Fitness valley ha preso il via la stagione 2023 dell’Acquapark Villaggio della Salute Più che, con i suoi 600.000 metri quadrati, è pronto a regalare divertimento, benessere e adrenalina a tutti i visitatori. Acquascivoli in mezzo alle colline, i ‘morbidoni’ dai quali ammirare un belvedere mozzafiato, la riviera termale (un percorso di un km fra le 24 piscine del parco), un’area dedicata ai più piccoli: il Villaggio della Salute Più è per tutti. L’estate 2023 si preannuncia comoda. Dopo i restauri della piscina antiage, la sistemazione dell’area laghi, il nuovo percorso di realtà aumentata di Bimbolandia Più, la palestra nel bosco, ecco la digitalizzazione del parco: con il QR Code si pirtranno ordinare pasti e spuntini restando sdraiati al sole.