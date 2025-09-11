Villalta e il ’club della geriatria’: "Era una fucina di idee e ironia"

"Con Stefano Benni ci incontravamo nel bar davanti alle Sette Chiese. La nostra era un’amicizia nata lì, eravamo membri del Club della Geriatria...". Renato Villalta, ex cestista simbolo della Virtus degli anni Ottanta e dirigente sportivo, racconta così il rapporto con lo scrittore bolognese scomparso martedì alla casa di cura Lyda Borelli.

Villalta, come si era conosciuto con Benni?

"Uscivo dal lavoro verso le 18 e soprattutto d’estate avevamo un gruppo di amici che si ritrovava nel bar di piazza Santo Stefano, lo chiamavamo il Club della Geriatria: il presidente era Giorgio Bonaga, il vice suo fratello Stefano. Poi c’erano Giorgio Comaschi, Celso Valli, il compianto Marco Bonamico, Marco Marozzi, Daniele Consolo".

E di cosa parlavate?

"Di tutto. Di politica e sport, di cultura e di società, si scherzava, si ironizzava...Ogni tanto passava anche Romano Prodi e tantissimi professionisti della città. Anche di malattie e acciacchi dell’età, insomma... di ’sfighe’: era previsto dallo statuto (ride, ndr). Una tradizione di spirito goliardico, e il bello è che ci sentivamo tutti alla pari".

E che tipo era Benni durante queste chiacchierate?

"Inizialmente forse era un po’ orso, aveva un carattere faticoso, ma quando si entrava in confidenza e si cominciava a parlarci, era piacevolissimo. Battute, spunti, scenari, stare ad ascoltarlo era un piacere. Daniele Consolo realizzò un libretto con tutte le foto delle persone che gravitavano lì".

Fino a quando avete tenuto questi rendez-vous?

"Fino a quando Stefano non è entrato alla Casa di cura Lyda Borelli. Poi ogni tanto si faceva accompagnare in piazza Santo Stefano, poi ho continuato a chiedere di lui a quanti mi potessero aggiornare sul suo stato di salute. L’ultima occasione pubblica fu 5 anni fa all’Oratorio di San Filippo Neri, credo, con tre serate dedicate alla lettura. Dal punto di vista professionale era fantastico, ma non lo scopro certo io".

Cosa perde Bologna con la sua scomparsa?

"La città perde tantissimo, era una fucina di idee e di ironia, sapeva interpretare la vita tramite i suoi scritti e i suoi interventi. E io perdo un amico. Penso che le istituzioni faranno qualcosa di grande per ricordarlo, fa parte dei bolognesi che hanno dato lustro alla città nel mondo".

