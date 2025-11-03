Le ville sui colli nel mirino dei ladri: 3 intrusioni in 45 minuti

Bologna, 3 novembre 2025 – Paura e rabbia. Questo vivono i residenti dei Colli, che nel pomeriggio di sabato hanno registrato tre incursioni in abitazione, e tutto nel giro di appena tre quarti d’ora. “La chat di gruppo è impazzita”, segnalano dal comitato Comicolli, mentre torna l’insicurezza in una zona che i cittadini definiscono “abbandonata”, specialmente in inverno: “Non ci sono controlli e questo è il risultato”. I colpi sono avvenuti in via Pieve del Pino e via dei Colli. Anche in via Bellombra qualcosa è accaduto, è andata la polizia. In via Pieve del Pino invece il furto è stato sventato grazie all’intervento di un’anziana vicina e del suo cane. C’è un filmato che ha ripreso quei minuti: si vede un’auto fermarsi davanti al cancello, tre uomini scendono, uno di loro scavalca e si intrufola nel cortile, utilizzando un passaggio laterale.

Ma Wilma – il cane della vicina – rovina i loro piani, mettendosi ad abbaiare. E l’anziana inizia a urlare, facendo scappare i ladri. Tutti e tre gli episodi comunque sono avvenuti nell’arco di tempo che va dalle 19.15 alle 20. I fatti sarebbero stati denunciati alla polizia. Appena due settimane fa, si è consumato un furto in Monte Albano: hanno tagliato le inferriate e, una volta dentro, tirato giù dei quadri alla ricerca della cassaforte. Senza successo.

La chat ’Sicurezza’ del comitato Comicolli, sabato, non smetteva di suonare. “Di solito – spiega la vicepresidente Annamaria Cesari – si attiva per segnalare che c’è una persona sospetta. Ma in questo caso era per segnalare episodi di intrusioni in serie. Dopo che abbiamo installato i cartelli, questo è uno dei primi casi”. In quella zona quasi tutte le abitazioni sono dotate di allarme, telecamere, inferriate, cani.

Ma evidentemente “tutto questo non basta – sottolinea Cesari –. C’è ancora del lavoro da fare. Il patto di collaborazione tra Comune e Comicolli in tema sicurezza è un primo passo ed è stato avviato da marzo 2025, e ha portato dei frutti. Ma non è completato. Attendiamo che il Comune ultimi gli adempimenti a suo carico per perfezionarlo. Comicolli è costituito da un quarto dei residenti della collina e auspichiamo di aumentare, perché l’unione fa la forza soprattutto in tema di sicurezza. Il cartello che avverte che l’area è sottoposta al controllo di vicinato, targato Comune e Comicolli, è un deterrente. Auspichiamo che ne vengano esposti di più”.