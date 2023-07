Ville sui colli e auto da collezione Il super lusso della ’banda del buco’

Due ville ai piedi dei colli bolognesi sequestrate, orologi di lusso e gioielli con pietre preziose, automobili di grossa cilindrata. È un ’bottino’ enorme quello sequestrato dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza nell’ambito dell’operazione nei confronti della cosiddetta "banda del buco", che lo scorso 12 luglio aveva portato all’esecuzione di 25 misure cautelari tra arresti e obblighi di firma (su 32 indagati) nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Dda e dal pm Roberto Ceroni. Ora, i militari hanno potuto sottoporre a sequestro preventivo beni per un valore totale di 32 milioni di euro, compreso il denaro contante.

In città sono state sequestrate le due ville nelle disponibilità di altrettanti indagati, cioè Riccardo Pieraccini, 63 anni, ritenuto uno dei capi del presunto sodalizio, e suo figlio Filippo detto Pippo, 31 anni, e per l’accusa "referente" del padre; la sua casa, in zona San Mamolo, sarebbe stata acquistata tramite fondi distratti da una delle società fatte dolosamente fallire dalla "banda". Non solo: ai due, soprattutto al padre, sono stati sequestrati orologi di lusso (Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet) e gioielli con pietre preziose, anelli, bracciali e collier, poi un’auto Range Rover di grossa cilindrata.

Nel corso dell’attività delle Fiamme gialle, inoltre, sono stati sequestrati (non in città) due hotel, un ristorante, una Bentley Continental GT, una Ferrari come quella della serie tv ’Magnum P.I.’ e altre autovetture di pregio o d’epoca, una barca. Ferrari e barca erano nelle disponibilità di Fiore Moliterni, 62 anni, ritenuto un altro vertice del presunto sodalizio criminale e già a processo per un’altra vicenda di estorsione mafiosa. A riprova dello "sciacallaggio", per l’accusa, della banda, ci sarebbe pure il ritrovamento di beni sottratti alle società indotte al default, tra cui ben 14mila bottiglie di liquori e vini pregiati e 650 prosciutti di Parma.

Per la Procura la "banda", di cui avrebbe fatto parte anche il componente del Cnel Massimo Vivoli, a partire dal 2020 avrebbe messo in campo un rodato sistema di fallimenti a catena, con i "bancarottieri seriali" che acquistavano tramite prestanome società in crisi e le ripulivano dei beni di valore, portandole al fallimento, e ripulendo poi le liquidità sottratte grazie a fatture fasulle e l’invio del denaro in Cina. Il tutto senza pagare tributi e dipendenti, che venivano poi licenziati per fallimento.

f. o.