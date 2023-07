Ville, uffici e supermarket L’ex Norma cambia volto

Quattro ville unifamiliari, sei ville bifamiliari, una villa quadri familiare, una palazzina con sei appartamenti e una con quattro alloggi per l’edilizia sociale e con un micronido al pianterreno. Infine, una serie di uffici per un totale di 200 metri quadri nella testa di uno degli attuali edifici che sarà conservato e un supermercato medio-piccolo che dovrebbe consentire il trasloco di un’eguale struttura già presente nel quartiere. Questo, in sintesi, il Piano urbanistico attuativo dell’area dell’ex Norma a San Biagio di Casalecchio che è stato adottato dal Consiglio comunale. Prima dell’apertura dei cantieri passeranno altri sei o sette mesi tra conferenza dei servizi con gli enti, nulla osta della Città Metropolitana e nuovo passaggio in Consiglio comunale per il varo del piano definitivo e la convenzione con i proprietari dell’area. L’adozione del piano è passata con i voti dei gruppi di maggioranza (Pd, È Wiva Casalecchio e Casalecchio da vivere) e quelli contrari della minoranza (Centrodestra, Lista civica, Fratelli d’Italia, 5 Stelle e Gruppo Misto). Dubbi della Lista civica sul nuovo polo commerciale di 1.500 metri quadri previsto, a fronte di tanti negozi chiusi nella zona. "Secondo gli attuali strumenti urbanistici – ha rivelato Barbara Negroni, assessora all’Urbanistica di Casalecchio – all’ex Norma applicheremo la Ripa (Riqualificazione paesaggistica e funzionale), una strategia di profonda trasformazione di un’area che si presenta con forti caratteri di degrado e in contrasto con il tessuto urbano che la circonda. In questi ultimi dieci anni l’area dell’ex Norma è stata un vero nodo da sciogliere. Dopo il fallimento e la dismissione, il Comune più volte ha obbligato i proprietari a bonificare l’area contaminata da amianto, oppure è intervenuto per rimuovere i rifiuti abbandonati e sgomberare le persone che l’occupavano abusivamente". L’area dell’ex Norma insiste su via Pietro Micca, di fronte al centro sociale San Biagio e ha un’estensione di 24mila metri quadri.

"Il risultato di questo piano urbanistico – ha ammesso l’assessora – è stato complesso. Sull’area insistono tre vincoli dove non è possibile edificare: un oleodotto che taglia a metà l’area, una cabina elettrica e numerose alberature. Abbiamo ridotto a 4.900 gli 11mila metri quadri edificabili, aumentate del 45 per cento le aree a verde e giardini, ottenuto quattro alloggi a residenza sociale e un micronido. Senza dimenticare la trasformazione di un vecchio capannone in uffici, l’apertura di un’area commerciale che si relazionerà con quella esistente, piste pedonali e ciclabili e una nuova viabilità in via Buozzi".

Nicodemo Mele