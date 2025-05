Villetta devastata da un incendio. Carbonizzati due cani e un gatto

Un incendio devastante quello che, nel primo pomeriggio di ieri, si è scatenato in una villetta sul territorio di Galliera. Erano quasi le 15 nella silenziosa via della Rinascita, al civico 10. A un certo punto, mentre il figlio dei proprietari era in casa, insieme agli animali domestici, le fiamme hanno iniziato a sprigionarsi dalla zona della cucina. Il fumo si è fatto subito molto denso, rendendo l’aria irrespirabile. Il giovane è fuggito velocemente dalla prima porta che è riuscito a intravedere, nel fumo, e ha chiamato i vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati sul posto con più mezzi per estinguere le fiamme ed evitare che si propagassero anche alle abitazioni limitrofe.

I vigili del fuoco, poi, insieme al proprietario di casa, hanno fatto di tutto per mettere in salvo gli animali, due cani e un gatto che, però, purtroppo non ce l’hanno fatta. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno medicato il ragazzo sul posto e lo hanno, poi, portato in ospedale in codice di bassa gravità per una lieve intossicazione. Con i sanitari anche i carabinieri della stazione di Castello d’Argile. Stando alle prime valutazioni sulle cause del rogo, che ha distrutto gran parte dell’abitazione, ci sarebbe il corto circuito di un frigorifero.

z. p.