Villetta ’fantasma’ Confermati in appello condanna e sequestro

Dopo sette anni, tira un sospiro di sollievo il cinquantunenne che nel 2016 comprò quella che doveva essere la villetta dei sogni della sua famiglia e invece, ad acconto versato, scoprì che non solo il terreno su cui doveva sorgere non era edificabile, ma che era stato pure nel frattempo ceduto a un’altra azienda, di un amico del venditore. Una truffa per cui in primo grado fu condannato a un anno Paolo Melloni, titolare della ‘27&Arte Srl’, società venditrice del terreno. Poi ceduto alla Polis Group Srl, il cui titolare era amico di vecchia data di Melloni. Il giudice, in primo grado, oltre a condannare Melloni confermò il sequestro conservativo del terreno conteso e dispose una provvisionale di 40mila euro per il truffato, stessa cifra dell’acconto sulla villetta ’fantasma’.

Ieri, la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal titolare della Polis Group e ha confermato le sentenze di primo grado: i due imputati dovranno poi pagare le spese processuali e rimborsare le due parti civili per 1.500 euro ciascuno (con il cinquantenne si era costituito infatti anche un altro acquirente truffato). Dichiarata inammissibile infine l’istanza di restituzione del terreno, proposta dall’avvocato della Polis Group, così che il vincolo, già trasformato in pignoramento a favore della vittima, potrà essere la base per un ristoro in sede civile. Sentenza accolta con "soddisfazione" dall’avvocato di parte civile Gabriele Bordoni: "Rileviamo che, con il passaggio in giudicato della sentenza, il vincolo sui terreni in questione diviene definitivo, così da rappresentare il ristoro per la parte civile che versò quarantamila euro ancora sette anni fa".