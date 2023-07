"Villette confiscate, nessuno sa nulla"

Dopo vent’anni dalla confisca, a Pianoro, ancora si discute di come utilizzare i beni che erano di Gerardo Cuomo. L’amministrazione vorrebbe renderli agibili e fruibili alla collettività, ma le pratiche vanno a rilento. Gerardo Cuomo è noto come ‘Il re delle bionde’ per le inchieste sul traffico di sigarette che lo hanno interessato. Tra queste proprietà ci sono anche cinque villette al grezzo, a Montecalvo, ma ancora "è tutto fermo", dice la sindaco Franca Filippini partecipando, ieri, ad un’udienza conoscitiva ad hoc promossa dal Consiglio comunale di Bologna. Alla famiglia di Cuomo, intanto, apparteneva anche una villa in via Campiano di cui il Comune di Pianoro entrò in possesso nel 2003 per scoprire, a quel punto, che l’immobile era situato su una frana attiva. "Nel corso degli anni, anche grazie all’aiuto della Regione, siamo riusciti ad intervenire con la demolizione - racconta la Filippini -, così adesso questo bene è tornato alla cittadinanza. "In collaborazione con Libera, portiamo spesso le scolaresche e insieme agli scout facciamo progetti per parlare di antimafia". Ma, in merito alle cinque villette in costruzione, che si trovano invece in località Montecalvo, il sindaco conclude: "Sono ancora lì ferme e non si sa niente. z. p.