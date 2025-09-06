Il Viminale studia il caso Bologna. Pacchetto di misure per la sicurezza

Se è vero che la sicurezza non ha più colore politico – nei giorni scorsi ha (ri)unito persino Matteo Renzi e la base Pd alla Festa dell’Unità di Bologna – e il tema, ormai, è al primo punto dell’agenda di ogni forza democratica, beh, proprio sotto le Torri potrebbe ripartire una fase nuova.

I tecnici del Viminale stanno lavorando a un pacchetto di misure per Bologna, con una serie di misure concrete calate nella realtà (normative, organizzative e di presenza delle forze dell’ordine) per una leale collaborazione tra Governo, forze dell’ordine e Comune dopo settimane di frontali, esposti e guerre. Innescata dalla distribuzione delle ‘famose’ pipette per la consumazione del crack e rinvigorita dalla gazzarra sulla mafia nigeriana e sul modello migliore da attuare (zone rosse sì o no?), la dialettica politica ha finito per implodere a suon di denunce e carte inviate in procura. Ma il Viminale sta lavorando su 3-4 misure da proporre al sindaco Matteo Lepore per chiudere il cerchio. Essendo ex prefetto e avendo casa in città, ci sono pochi dubbi sull’attenzione del ministro Matteo Piantedosi su Bologna: dunque, dal tema degli uomini e donne al servizio dello Stato fino a quello di nuove strutture (Bolognina? Intanto sabato 13 settembre si inaugura la stazione dell’Arma al Pilastro) saranno diversi i settori in cui si concentrerà l’azione del Governo.

Intanto però un po’ di fact checking è necessario. È vero che il numero complessivo di forze di polizia è calato a Bologna come si è letto più volte nei mesi scorsi? No. Se si sommano agenti dipendenti dalla questura, carabinieri e Guardia di finanza, nella città metropolitana al 31 dicembre 2021 risultavano 3.963 rappresentanti, mentre al 31 dicembre 2024 si è saliti a 4.092. E gli arresti per spaccio? Sono cresciuti, purtroppo come la domanda di droga. Solo 40 sono quelli effettuati nei mesi scorsi.

Resta un tema pesante ed è quello della convivenza fra i criminali e i leali cittadini, ma di certo non è una questione sconosciuta ai bolognesi.

A fine anno, nelle città che hanno adottato le zone rosse sono stati effettuati oltre 40mila controlli e 429 persone sono state allontanate dalle aree più critiche. Riguardano recidivi, soggetti con precedenti penali, pericolosi. Strumenti che, per l’amministrazione comunale, nella Bolognina nota alle cronache, non avrebbero funzionato. Mentre sul dispositivo la società si muove in difesa. Federalberghi e Confcommercio hanno chiesto la proroga delle zone rosse, soprattutto in un’ottica di presidio del territorio.

Ragionando sugli scenari, il Comune potrebbe non ‘firmare’ le proposte del Viminale? Sarebbe uno strappo difficilmente colmabile. E il sindaco Matteo Lepore, a Qn-Carlino, ha da poco chiesto allo Stato collaborazione, chiedendo un fondo nazionale per la sicurezza e più pattuglie di notte. E in uno scenario dove le forze di polizia sono già cresciute, il numero potrebbe pure salire per un’azione sempre più efficace.

Un recente sondaggio dell’Istituto Noto aveva raccontato di come l’Italia, spesso divisa, si ritrovi compatta sui temi della sicurezza e del controllo dell’immigrazione.

Il ‘pacchetto Bologna’ (come già avvenuto con divieti di stazionamento e zone rosse) potrebbe diventare un modello applicabile in tutto il Paese. La sicurezza è una questione di buonsenso. E, come ha ricordato di recente il senatore Pierferdinando Casini: “Quando la politica finisce nei tribunali è sempre una sconfitta per tutti”.