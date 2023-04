Vincenza Riccardi Scassellati è morta, una vita per l’arte

Bologna, 11 aprile 2023 – Avrebbe compiuto 93 anni ieri, nel giorno di Pasquetta, ma se ne è andata all’improvviso proprio poco prima. Il mondo dell’arte e della cultura bolognese in lutto per la perdita di Vincenza Riccardi Scassellati Sforzolini, storica dell’arte e prima donna ad avere diretto, fra il 1991 e il 1997, la nostra Accademia di Belle Arti.

Nata nel 1930 a Pennabilli (Rimini), si è laureata in Lettere all’Università di Bologna, dove ha anche conseguito il diploma di perfezionamento in Storia dell’arte medievale e moderna. Dopo avere insegnato in alcuni licei classici e in Accademie di Belle Arti, è stata anche ispettore onorario per i Beni artistici e storici del Comune di Bologna. La studiosa è stata accademico Clementino, Cavaliere al merito della Repubblica italiana e membro dell’Accademia di San Luca.

Riccardi Scassellati si è distinta anche per l’attività di ricerca. Preziose quella sulla miniatura medievale, soprattutto bolognese, sulla decorazione sette-ottocentesca e molto importante fu l’impulso che diede agli studi sull’opera di Antonio Basoli: dal testo per la mostra Architetture dell’inganno (Bologna, 1992), fino all’ultimo volume Antonio Basoli. Percorso nella sua vita artistica (curata con Fabia Farneti per Carta Bianca). Si è occupata, in più occasioni, della storia dell’Accademia. Ed è proprio l’attuale direttrice Cristina Francucci a lasciare un ricordo. "È stata la prima donna a guidare l’Accademia di Belle Arti di Bologna – racconta –. Io sono la seconda dopo di lei, quindi per me è stata un riferimento. Ha sempre continuato a interessarsi all’Istituzione, con impegno anche verso le giovani generazioni. L’ho conosciuta da studentessa e me la ricordo come donna energica e appassionata di storia dell’arte".

Proprio in una delle ultime pubblicazioni, Percorsi nella pittura. La passione di una vita (2018, Carta Bianca) aveva ripercorso "una campionatura dei miei amori di studiosa a partire da Giovanni da Modena, per poi proseguire con la miniatura". "Ci ha lasciati un’importante storica dell’arte – ha ricordato anche Vera Fortunati –, che si è dedicata alla miniatura e al RInascimento". Vedova da qualche anno, la studiosa lascia tre figli. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio nella sua Pennabilli.

le. gam.