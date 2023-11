Vincita alla tabaccheria Magia con un ’cinque’ al Superenalotto

Nei giorni scorsi sono stati vinti 35.000 euro alla tabaccheria Magia di via Gramsci di Castel Maggiore. Lo comunica Massimo Maestrami, il titolare dell’attività. "Nell’estrazione del sabato, dello scorso 21 ottobre – dice il tabaccaio –, nella mia attività è stato realizzato un ‘5’ al Superenalotto. E grazie a questo ‘5’ uno dei miei clienti ha vinto la bella somma di 35.000 euro. Da segnalare che in quella estrazione in tutta Italia di ‘5’ ne sono stati realizzati solo sei. Dunque un bel risultato che ci dà tanta soddisfazione". E Maestrami continua: "Da 22 anni conduco questa attività ancora con tanta passione e tanto entusiasmo cercando di mettere un pizzico di creatività in negozio e mi aiutano nel lavoro Mariagrazia Giordano e Stefania Cocchi. E non proponiamo solamente i servizi classici delle tabaccherie e i giochi delle lotterie visto che abbiamo numerosi altri articoli in vendita".

In questa tabaccheria, nel corso degli anni, fa presente Maestrami, si sono registrate altre vincite considerevoli. Come quella di 100.000 euro con un biglietto della Lotteria Italia. E poi sono numerose le vincite che periodicamente si verificano con le lotterie istantanee.