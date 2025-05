Chi è il vincitore dei 4 milioni al Lotto, la titolare della tabaccheria: “Gli auguro tante cose belle”

Bologna, 9 maggio 2025 – La vincita record, da oltre 4 milioni di euro (4.241.160 per la precisione), è avvenuta alla tabaccheria LW Bologna. È la tabaccheria della Stazione Centrale, in piazza Medaglie D’oro, dove si affollano pendolari e persone di passaggio, ma anche clienti abituali.

“Circa il 50% dei nostri clienti sono abituali, gli altri sono tutti di passaggio”, racconta la titolare Lisa Wang. I numeri scommessi, 12-15-39-71-75, hanno centrato 10 ambi, 10 terni, 5 quaterne e una cinquine. “Abbiamo un sospetto su un signore di mezza età, di passaggio, che potrebbe essere il vincitore, ma non lo conosciamo”, aggiunge Lisa Wang.

Ha saputo della vincita attraverso una telefonata dell'azienda del Lotto: “L’ho scambiata inizialmente per uno scam o uno scherzo”. La tabaccheria, aperta dal 2019 ha sempre avuto lei come titolare, che racconta di non essere mai stata al centro di una vincita simile, ma di cifre intorno ai 100mila euro per i gratta e vinci.

Ritiene che la tabaccheria, proprio perché situata all’interno della stazione, possa essere considerata un posto portafortuna per le persone che arrivano a Bologna o sono in partenza e decidono di scommettere. “Auguro al vincitore tante cose belle e di spendere quei soldi con saggezza”, conclude la titolare.