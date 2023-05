Vini in vetrina sotto i portici, assaggi e mercato nel fine settimana

Torna domani e domenica San Giorgio di Vino, seconda edizione dell’unico evento enologico della bassa bolognese, una mostra-mercato con la possibilità di acquistare vini di qualità direttamente dai produttori. Anche quest’anno i banchi d’assaggio saranno collocati lungo gli antichi portici del centro storico del

paese. Dopo il successo del 2022, l’evento è cresciuto e quest’anno saranno presenti 37 cantine e vignaioli bolognesi, emiliano-romagnoli e da altre regioni, con aziende e prodotti di alto livello.

Nel centro storico saranno a disposizione anche punti ristoro gestiti dalle attività del paese. Anche per questa edizione il ricavato sarà devoluto in beneficenza a realtà del territorio. Nella giornata di domani la manifestazione, con la partecipazione dell’Accademia internazionale enogastronomi sommelier, si svolgerà dalle ore 17 alle 22; domenica dalle ore 11 alle 20. Particolarmente fitto il programma di domenica, che si apre alle 9 con la corsa podistica amatoriale di beneficenza che partirà e si concluderà in piazza Indipendenza; dalle 14.30 sempre in piazza Indipendenza, si svolgerà la 6ª Gara del Salame, un omaggio alla tradizionale lavorazione del suino con numerosi concorrenti e giuria di esperti che stabilirà il vincitore e la classifica finale. Per tutta la durata dell’iniziativa si terranno mostre d’arte.