Vini moldavi sulla tavola dell’Accademia della Cucina

I vini del Paese che ospita la cantina più grande del mondo sulla tavola della delegazione di Castel San Pietro-Medicina dell’Accademia Italiana della Cucina. La delegazione nell’ultima conviviale è andata alla scoperta di una realtà vinicola ai più sconosciuta, ma che vanta il Guinnes World Records per ospitare la più grande collezione di vini al mondo: la Milestii Mici, in Moldavia, che conta oltre due milioni di bottiglie, conservate a una profondità che va da 40 a 80 metri in una cantina sotterranea che negli anni ha raggiunto i 200 chilometri di gallerie. La delegazione ha deciso di abbinare ai piatti realizzati dalla brigata di cucina del ristorante ’Soffi di Vento’ di Ozzano dell’Emilia proprio due vini moldavi.

Ad accompagnare gli antipasti (tortellini fritti con salsa di parmigiano e crostini di polenta con squacquerone e pomodorini confit) e i due primi (tra cui il tortello mascarpone e porcini) è stato il Viorica Chateau dell’azienda più premiata al mon

do dal 2021, la moldava Purcari. Ai secondi piatti è stato abbinato il rosso sempre Fautor Winnert, miglior blend del mondo nel 2022. Dopo questa parentesi, la delegazione castellana si prepara ora all’Ecumenica, la cena più importante dell’anno per le delegazioni d’Italia.

L’appuntamento è il 17 ottobre alla Cantina Cesari.