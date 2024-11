Vinicio Capossela fra Modernissimo ed Estragon

’Natale fuori orario’, il nuovo film di Gianfranco Firriolo scritto da Vinicio Capossela, sarà in anteprima al festival Visioni Italiane, oggi, alle 15.30, al Modernissimo. L’uscita ufficiale sarà il 25 novembre. Alla proiezione di questo pomeriggio sarà presente lo stesso Capossela. che poi è atteso in concerto all’Estragon. ’Natale fuori orario’ è un documentario tra ironia e malinconia, un ibrido tra road movie e film-concerto, elogio del potere aggregante della musica insieme a una riflessione sullo scorrere del tempo. Il film rende omaggio alla tradizione, cominciata nel 1999, dei ’concerti per le feste’ di Capossela al Fuori Orario, storico locale del reggiano.