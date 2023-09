Vino Bologna: produzione giù del 4,5% causa alluvione e caldo

Un deciso calo delle produzioni: -4,5%, passando da 7.208 migliaia di ettolitri di vino e mosto del 2022 ai 6.884 del 2023. È Il quadro che emerge dal rapporto sulla vendemmia diffuso ieri e messo a punto secondo le metodologie di Assoenologi, di Uiv e di Ismea. In particolare questa è un’annata che rimarrà negli annali dell’Emilia-Romagna per le disastrose alluvioni di maggio che hanno colpito le pianure della Romagna e determinato le rovinose frane in collina. L’inverno è decorso caldo e poco piovoso, e ha predisposto le piante a un forte anticipo nel germogliamento, per poi stressarle con un ritorno di freddo culminato nella gelata del 6 aprile. Poi sono arrivate le piogge di maggio, con le rotte e le esondazioni. A questo punto sono subentrati i problemi nella gestione dei trattamenti, ma nonostante questo non si sono avuti attacchi gravi di Peronospora nell’immediato, bensì nel periodo di fine fioritura-allegagione, con problemi di Peronospora larvata. Problemi anche nella difesa anti-oidica e il mal dell’esca. I mesi successivi sono stati caratterizzati da ulteriori eventi climatici avversi, seguiti da rialzi termici che hanno compromesso una buona allegagione, portando a grappoli con meno acini, ma più grossi. La qualità del vino atteso, tuttavia, è buona.