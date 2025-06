Vino e arte, connubio spumeggiante. Un contest per creare tre etichette

Vivere il vino in un ‘convivium’. Con l’obiettivo di celebrare il vino come bevanda al centro di un momento conviviale nelle nostre vite, nasce il contest artistico della Umberto Cesari, eccellenza italiana del settore vitivinicolo, e del collettivo Mostrami, che conta oltre 1400 creativi in Italia. Dalla rassegna 2025 emergeranno le creatività da declinare in tre etichette esclusive per i vini bianco, rosso e spumante della linea Moma – MyOwnMasterpiece, la linea di Umberto Cesari dedicata all’arte. Il vincitore, inoltre, riceverà un premio di 2.500 euro lordi. Mentre la scadenza per l’invio dei progetti è domenica 15 alle 23,59. Gli artisti potranno presentare fino a un massimo di 10 proposte. Una serie di valori che non rappresentano solo l’essenza del concorso ma anche la mission del marchio di Castel San Pietro Terme: un rapporto storico con territorio, arte e tempo, che non sono solo ingredienti della produzione, ma anche il simbolo di uno stile di vita responsabile, sostenibile e innovativo. Ed è proprio questo abbinamento tra vino e arte il messaggio che il contest vuole trasmettere, trasformando ogni prodotto Moma in opere d’arte uniche. Sin dalla prima edizione del 2011, infatti, Cesari promuove giovani talenti e innova le etichette della linea. In una sfida gratuita, aperta a fotografi, grafici, illustratori, pittori e digital artists che operano in Italia e all’estero, senza limite d’età. Per candidarsi sarà necessario iscriversi attraverso l’apposito form disponibile sul sito mostramifactory.it. Dalla scadenza del bando, il team di Mostrami definirà una prima short list e poi, con la commissione della Umberto Cesari, saranno selezionate le sei creatività che verranno sottoposte al voto del pubblico e da una giuria composta dalle imprese organizzatrici. Oltre al premio riservato al vincitore, gli altri cinque finalisti riceveranno da tre casse della gamma Moma.

