Vintage Market. Moda sostenibile e solidarietà

Moda sostenibile, solidarietà e comunità: sono queste le parole chiave del progetto di volontariato “Vintage Market”, che la parrocchia di Castel San Pietro rilancia in questi giorni in occasione della festa delle scuole cattoliche paritarie organizzata domani nell’ambito del Settembre Castellano. Un progetto nato con l’idea di coinvolgere i ragazzi, che sono particolarmente sensibili ai temi ambientali, e all’importanza del riuso e del riciclo, e di affidarne a loro la gestione. "La parrocchia di Castel San Pietro è felice di sostenere il Vintage Market, un’iniziativa volta a promuovere uno stile di vita sostenibile attraverso la moda – spiegano i giovani volontari -. Contribuire è semplice: si possono donare e acquistare abiti e accessori vintage per ridurre gli sprechi e dare nuova vita a capi senza tempo. Il nostro obiettivo è creare un ciclo di moda circolare che possa sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente. Il ricavato sarà devoluto per sostenere le opere parrocchiali, fra cui il restauro del campanile del Crocifisso, patrimonio storico della città, e la ristrutturazione del Centro Acquaderni, affinché possa in futuro tornare ad essere punto di aggregazione per i giovani della nostra città, un’opportunità per ritrovarsi, condividere e fare la differenza insieme!"

Il Vintage Market aprirà nella sala Manzoni in via Manzoni 8 domani dalle 9,30 alle 13 e dalle 16 alle 21 e proporrà capi firmati nuovi e usati per tutte le età.