Vinti 12mila euro al Chicco Bar

Ancora vincite al gioco ad Anzola. Nel concorso di sabato del SuperEnalotto, come riporta Agipronews, è stato azzeccato un 5 che ha fatto vincere 12.481,80 euro nel Chicco Bar in via Emilia. Mentre una vincita con il gioco 10 e Lotto si è registrata a Pieve nella rivendita di via Provinciale Bologna. In questo caso vinti 6mila con un 2 ’Doppio Oro’. Ad Anzola, recentemente, erano stati vinti 100mila euro con un ‘Gratta e Vinci’ da 2 euro e circa 60mila euro al Lotto con una schedina da 45 euro.