Vinti 20mila euro in tabaccheria

La dea bendata è arrivata nella valle dell’Idice, tra le colline di Monterenzio, nella giornata dell’8 marzo. In un solo giorno, infatti, al SuperEnalotto sono stati centrati ben cinque numeri da tre fortunati diversi per un premio, a testa, che supera i 20mila euro: 20.377,37. Uno di questi è stato giocato in via dell’Osteria al bar tabacchi La Rocca. E chissà che il fortunato non sia tra i residenti o tra gli assidui frequentatori dell’attività di Monterenzio. L’ultimo colpaccio, nella provincia bolognese, era stato fatto il 13 febbraio scorso, in una tabaccheria di Villanova di Castenaso dove la dea bendata, con tre ambi e un terno al Lotto, aveva premiato lo sconosciuto vincitore con ben 37.500 euro. Era stato il premio più alto dell’intera giornata.