Violante Placido: "Bologna, città della svolta"

Nel 1996 Violante Placido viene scelta per interpretare Adelaide in Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Il film con Stefano Accorsi, tratto dal romanzo di Enrico Brizzi, è interamente ambientato sotto le Torri. Violante ha 19 anni e quella pellicola è la sua prima esperienza davanti alla macchina da presa. In qualche modo ha segnato un punto di svolta "o di crisi", racconta. Indubbiamente è stata determinante. Perché lei, figlia d’arte, ancora non era sicura di voler fare l’attrice. E sul palco la vedremo, da stasera a domenica al Duse con 1984 assieme a Ninni Bruschetta e Woody Neri.

Violante Placido, in quegli anni cosa sognava di fare?

"Ero assorbita dallo sport, l’equitazione. Sognavo di fare carriera nel salto ostacoli e di andare alle Olimpiadi".

Poi come andò?

"Il cinema ha bussato alla mia porta ma io ancora non avevo scelto di percorrere questa strada. Jack Frusciante è uscito dal gruppo è stata una grande passione letteraria, così ho deciso di provare l’esperienza cinematografica. Fu una grande occasione, ma anche il momento che mi portò a una crisi esistenziale, dovevo scegliere quale carriera seguire".

Ha scelto di seguire le orme di famiglia…

"Ho fatto come Aidi (Adelaide di Jack Frusciante, ndr). Sono partita per l’America, dove ho studiato e seguito corsi di chitarra. Quando sono tornata in Italia ero determinata, sapevo di voler fare l’attrice".

Torna a Bologna, al Teatro Duse. Cosa le piace della città?

"È meravigliosa, adoro le persone, la vitalità, il cibo e la cultura emiliana. Avrei voluto studiare al Dams. Non averlo fatto è sempre stato un piccolo rammarico per me".

Il nuovo adattamento del romanzo di Orwell è firmato da Duncan MacMillan e Robert Icke per la regia di Giancarlo Nicoletti. Come viene riadattato il testo?

"La cosa sorprendente è che non c’è stato molto da riadattare. Orwell è stato inquietantemente profetico e su questo si incardina lo spettacolo. Quando scrisse il romanzo aveva già pensato a un versificatore di canzoni, una sorta di intelligenza artificiale. Oppure a schermi che ci risucchiano e ci manipolano".

Anche Julia, il suo personaggio, fa parte dell’ingranaggio…

"Sì, è un personaggio misterioso. Winston Smith, un uomo comune che lavora al Ministero della Verità, si innamora di lei, pur avendo paura che sia una spia pronta a consegnarlo alle torture del Grande Fratello. Nel disperato tentativo di vivere una vita normale, dovrà scoprire, assieme al pubblico, di chi e di cosa può fidarsi. Lei ha una personalità virile, riesce a trovare il suo equilibrio anche in una società distopica e dispotica. Vive di piccole rivoluzioni".

Visivamente come verrà rappresentato?

"Lo spettacolo è tridimensionale: l’imponente scenografia di Alessandro Chiti si avvale di videoproiezioni, telecamere a circuito chiuso ed effetti speciali, completati dal disegno video di Alessandro Papa. Gli effetti sonori impattanti esaltano l’aspetto della tecnologia e degli schermi".