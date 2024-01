Violenta la collega al cimitero, 64enne a processo

Sarebbe stata aggredita e stuprata più volte da un collega, una volta addirittura all’interno del cimitero. La donna, una quarantottenne dipendente di una cooperativa di pulizie al servizio di un Comune della bassa bolognese, è però riuscita a registrare il suo aggressore con il cellulare e anche grazie a questo l’uomo, 64 anni, è finito a processo con l’accusa di violenza sessuale. Ed è stato licenziato.

La donna, assistita dall’avvocato Stella Pancari, si è costituita parte civile nel processo davanti al tribunale collegiale: nella prima udienza i giudici hanno ammesso tutti i testimoni e anche il Comune della Bassa per cui la coop aveva vinto l’appalto si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Marco Linguerri.

I fatti contestati al sessantaquattrenne, difeso dall’avvocato Ines Loffredo, vanno dal 20 ottobre al 4 novembre 2021 e si riferiscono a quattro episodi, tre avvenuti in un magazzino comunale e uno al cimitero. Nei primi due casi si sarebbe trattato di palpeggiamenti e commenti sgraditi, mentre nell’ultimo caso la donna sarebbe stata immobilizzata e costretta a subire un rapporto sessuale completo, dopo essere stata aggredita mentre stava pulendo i bagni all’interno di uffici comunali. In un caso, il collega le avrebbe detto: "È inutile che urli, qui non ti sente nessuno".

Dopo le prime molestie, la donna, italiana così come l’imputato, si era rivolta al proprio superiore, chiedendo di cambiare i propri turni per non incrociare più il collega. I due si occupavano appunto di pulire uffici e bagni di pertinenza del Comune e alcuni locali del cimitero del paese. Immediatamente l’azienda si era attivata per prendere provvedimenti nei confronti dell’uomo, cambiandogli mansioni, ma questi aveva continuato a cercare la collega ed era infine riuscito a raggiungerla, mentre era al lavoro. E qui avrebbe consumato la violenza. La donna è immediatamente andata a sporgere denuncia alla polizia locale; le indagini sono state coordinate dal pm Manuela Cavallo. Dopo di che il sessantaquattrenne è stato appunto pure licenziato.

f. o.