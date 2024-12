Violenta rissa tra minori, ferito anche un Carabiniere: arrestato un 17enne

Bologna, 30 dicembre 2024 – Serate di caos in un hub della provincia di Bologna: una volta per un incendio doloso di materassi e coperte di lana che era stato appiccato in un magazzino (estinto prontamente dai Vigili del fuoco); un’altra per una sommossa tra minori stranieri non accompagnati. Per il secondo caso in particolare, i Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi sono intervenuti, vista la richiesta d’aiuto del personale di una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che aveva telefonato al 112, e hanno arrestato un ragazzino egiziano di 17 anni per resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale.

C’è stata una lite violenta tra due gruppi di minori con cittadinanze diverse che da quanto appreso, non riescono a convivere: minori tunisini e minori egiziani. All’arrivo dei militari, un Carabiniere è rimasto ferito nel tentativo di disarmare il 17enne egiziano armato di una lastra di vetro presa da un portone danneggiato, che stava per sferrare un colpo a un minore tunisino. Fortunatamente, il Carabiniere ha evitato un epilogo peggiore, bloccando il braccio del ragazzo, ma è rimasto ferito alla tempia, fortunatamente in modo lieve, come accertato dai sanitari del 118.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il 17enne arrestato dai Carabinieri è stato accompagnato in una struttura della giustizia minorile. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna ha convalidato l’arresto e il minorenne è stato accompagnato in una comunità per minori.