Violentata alla Festa dell’Unità Fd’I: "Il Pd parli". I dem: "Riserbo"

"Il Pd faccia chiarezza". La richiesta arriva da diversi esponenti di Fratelli d’Italia in riferimento alla notizia della violenza alla Festa dell’Unità lo scorso 18 settembre ai danni di una quindicenne. E, vista la gravità della vicenda, chiedono al Pd nazionale e locale di "farsi sentire", puntando il dito contro il "silenzio assordante" dei dem.

La risposta del Pd bolognese guidato, dalla segretaria Federica Mazzoni, è arrivata solo ieri, mettendo in chiaro che "non c’è alcun silenzio di comodo". Anzi, dopo il fatto "la famiglia della ragazza si è subito rivolta alla direzione della Festa per chiedere aiuto, trovare i responsabili e consegnarli ai carabinieri. E questo è ciò che è stato fatto", con un atteggiamento di "doveroso riserbo e rispetto" per la vittima.

Il Pd bolognese replica alle accuse della destra di un "un silenzio di comodo oltre a quella, addirittura, di voler nascondere la cosa, come se peraltro fosse possibile". Dunque, contrattaccano i dem, "trasformare il doveroso rispetto e riserbo, in questa fase, nei confronti di chi ha subito violenza in un atto di silenzio connivente è vergognoso. Non vogliamo trasformare in argomento di bassa propaganda e polemica politica una vicenda come questa". Parole che arrivano poco dopo l’ora di pranzo, con un post su Facebook, dopo che diversi esponenti di Fd’I avevano attaccato i dem per non essere intervenuti prima e chiedendone un cenno. Elisabetta Gardini, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha fatto sapere che "la notizia di una quindicenne stuprata durante la festa dell’Unità, mentre si intonavano le note di ‘Bella ciao’ ci ha lasciati attoniti. Un branco di coetanei della giovane l’ha derisa, vessata e alla fine filmata mentre si consumava la violenza. Si faccia sentire anche la voce del Pd e della sua segretaria Elly Schlein". "La richiesta unanime è che venga fatta immediata chiarezza e che i responsabili, tutti, vengano puniti. Lo stesso dovrebbe fare il Pd e Schlein affinché violenze del genere non accadano mai più", dice a sua volta Alice Buonguerrieri, deputata di Fd’I. Interviene anche Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera definendo "ancora più sconcertante il silenzio degli esponenti della sinistra felsinea. Non vogliamo pensare che questo atteggiamento – scrive in una nota – sia dettato dalla volontà di ‘insabbiare’ questa terribile violenza".

Insiste anche la deputata Daniela Dondi: "La Schlein, presunta paladina di tutti i diritti, prenda le distanze dall’accaduto uscendo allo scoperto, così come i suoi colleghi di partito che non hanno proferito parola". "Sorprende l’assordante silenzio del Pd e della segreteria Schlein che in queste ore non hanno ritenuto di dedicare una parola a questa storia", gli fa eco Galeazzo Bignami invitando la segretaria, "che per anni ha anche amministrato il territorio dalla Regione Emilia Romagna" a "dire una parola". "Sono passati nel più totale silenzio ben 200 giorni da quando alla Festa dell’Unità una povera ragazza di soli 15 anni è stata stuprata", evidenzia la senatrice meloniana, Domenica Spinelli, stigmatizzando "il silenzio delle tante donne dem e della stessa Schlein". E di "assordante silenzio della sinistra" parla anche Antonella Zedda, vicecapogruppo in Senato di Fd’I.

