Bologna, violentata in un garage mentre va a casa di un amico

Bologna, 23 maggio 2025 – La squadra mobile di Bologna, ha arrestato e condotto in carcere un cittadino pakistano domiciliato in provincia, accusato di violenza sessuale.

Le indagini sono iniziate due mesi fa dopo la denuncia presentata da una giovane donna: ha raccontato ai poliziotti di essere stata avvicinata, la sera precedente, da un uomo nel quartiere Bolognina, mentre stava camminando per raggiungere la casa di un amico.

Con una scusa, l’uomo era riuscito a condurre la donna in un garage condominiale ove ha avuto luogo la violenza.

Lo straniero, incensurato e regolare in Italia, si trova ora nel carcere della Dozza .

La polizia, in una nota, sottolinea il coraggio della vittima: “le denunce e le segnalazioni, infatti, sono indispensabili per consentire alla polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica, di approfondire e procedere fatti gravi come quelli delle violenze”.