Violentata dal fidanzato ai domiciliari

Ai domiciliari con braccialetto elettronico per aver abusato sessualmente dell’ex compagna nel 2021, ha violentato anche la nuova fidanzata, una ragazza marocchina di 21 anni. L’uomo, un ventottenne nato in Italia, ma di origine marocchina, non avrebbe neppure dovuto frequentare altre persone al di là dei familiari. E invece, il pomeriggio dello scorso 24 marzo, era in casa con la ventunenne, come hanno potuto appurare i carabinieri della compagnia di Vergato, intervenuti nell’appartamento di Alto Reno per quella che l’indagato aveva definito una ‘lite’ con la ragazza.

In considerazione della violazione alla misura cautelare, i carabinieri avevano chiesto per l’uomo un aggravamento della misura cautelare, che la Corte d’Appello aveva accolto, disponendo per il ventottenne il rientro in carcere. Una misura eseguita dai militari dell’Arma lo scorso 3 aprile. E mentre si trovava alla Dozza, all’uomo è stato notificato anche un nuovo arresto per violenza sessuale, nei confronti della ventunenne.

Il 24 marzo, infatti, nell’appartamento era avvenuto qualcosa di ben più grave di una lite. Ma la ragazza, completamente sotto choc, non aveva avuto il coraggio di raccontare subito tutto ai carabinieri. Solo il giorno dopo si era recata al pronto soccorso, denunciando di essere stata stuprata dal fidanzato, a cui aveva negato un rapporto sessuale perché ancora vergine. I medici hanno immediatamente segnalato la situazione ai carabinieri e, accompagnata all’ospedale Maggiore, la ragazza è stata sottoposta al protocollo Eva, per le vittime di violenza sessuale. Analisi e accertamenti sanitari che hanno confermato il suo terribile racconto.

I carabinieri, in considerazione di questa nuova circostanza, hanno subito inviato un’informativa in Procura, che ha richiesto l’arresto per l’uomo, firmato dal gip. La misura cautelare per la violenza sessuale del 2021 sarebbe terminata la prossima estate: questa nuova terribile vicenda terrà il ventottenne lontano da nuove potenziali vittime almeno per un altro po’. Infatti, il percorso criminale dell’indagato non si esaurisce con queste due violenze sessuali: nel 2019, quando era ancora sposato, era stato allontanato dalla casa famigliare per maltrattamenti sulla moglie, avvenuti davanti al loro bambino piccolo. Dopo quella denuncia, l’uomo era andato all’estero per un po’: tornato a Bologna, nel 2021 aveva conosciuto un’altra donna, che aveva stuprato perché lei si era rifiutata di fare sesso con lui. Un copione che, malgrado arresti e misure, si è ripetuto, identico, due anni dopo.

Nicoletta Tempera