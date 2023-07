Violento scontro tra due auto: sei ragazzi portati in ospedale

Un pauroso incidente ieri a Pieve di Cento ha coinvolto sei giovani: quattro ragazzi a bordo di una Volkswagen Polo e due su una Fiat 500 L. Lo scontro in via Cremona, all’incrocio con via Rotta.

L’impatto tra le due vetture è stato talmente violento che entrambe hanno iniziato a carambolare: una delle due macchine si è ribaltata ed è finita nel fosso a margine della carreggiata, l’altra, che non si è capottata, è comunque finita nel canalone a lato della strada, ma in quello opposto.

Sulla scena dell’incidente, avvisati da alcuni automobilisti che transitavano in zona, sono subito arrivati gli agenti della Polizia locale dell’Unione Reno Galliera coaudiuvati dai sanitari del 118 con i mezzi di soccorso: due ambulanze, un’automedica e da Pavullo è stato fatto decollare anche l’elisoccorso.

Per fortuna, però, le condizioni di tutti e sei i giovani coinvolti nell’incidente non sono risultate particolarmente gravi. Per tutti si è però reso necessario il trasferimento all’ospedale: alcuni con codici di media gravità sono stati portati all’ospedale di Ferrara, altri a quello di Bentivoglio. Solo una 19enne, residente a Milano, che aveva riportato un forte politrauma, è stata caricata sull’eliambulanza per precauzione e trasferita al Maggiore di Bologna.

Ora spetterà agli agenti della Locale, che hanno fatto i rilievi e chiuso la strada per due ore, capire la dinamica della scontro: stando ad alcuni primi accertamenti pare che alla base dell’incidente ci sia una mancata precedenza. I giovani a bordo della Volkswagen Polo, residenti a Milano, sono stati sottoposti all’alcol test che ha dato negativo.

z.p.