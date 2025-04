Violenza in via XXI Aprile a Bologna: ventenne abusata nell’androne di casa

Bologna, 8 aprile 2025 - Seguita fin dentro l’androne di casa e abusata. In pieno giorno, in una zona residenziale e tranquilla come via Turati, in zona Saragozza. Vittima dell’agg ressione, avvenuta in un palazzo di via XXI Aprile, una ventenne, che dopo esser e riuscita, urlando, a mettere in fuga il bruto, ha chiesto aiuto alla polizia. Sul gravissimo fatto indagano i poliziotti del commissariato Santa Viola, che hanno acquisito diversi video ripresi dagli impianti di sorveglianza privati della zona. Video che hanno immortalato, anche in viso, l’aggressore in fuga.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il fatto è avvenuto intorno alle 18: la ragazza stava tornando a casa dopo essere stata a San Luca. Aveva le cuffiette e non si è accorta dell’uomo che la stava seguendo con addosso un giubbetto militare.

Da via Zoccoli, fino in via Turati e in via XXI Aprile, quando la ragazza ha aperto il cancelletto del palazzo e si è diretta verso l’androne. L’uomo ha scavalcato il cancelletto e le è corso dietro, riuscendo a infilarsi con lei all’interno del palazzo. A quel punto l’ha raggiunta, spinta contro un muro e aggredita, mettendole le mani addosso e toccandola nelle parti intime.

Malgrado il trauma, la ventenne è riuscita a urlare: l’uomo, preoccupato che potesse arrivare qualcuno, è scappato via. La giovanissima è stata soccorsa, sul posto sono intervenuti polizia e sanitari del 118. E adesso gli investigatori sono su una buona pista, anche grazie alle immagini della videosorveglianza subito acquisite, che hanno permesso loro di ‘ricostruire’ il percorso dell’aggressore fino in via XXI Aprile e anche la sua via di fuga: un frame dell’uomo che scavalca il cancelletto è stato pubblicato anche su Facebook.