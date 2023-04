Violenza al Parco Nord "Silenzio ingiustificabile"

Oltre alle scintille tra Fd’I e il Pd, in seguito alla violenza ai danni di una ragazzina di 15 anni avvenuta lo scorso 18 settembre alla Festa dell’Unità di Bologna, a puntare il dito contro i dem c’è anche la consigliera del gruppo Misto, Francesca Scarano. Dopo le parole della segretaria dei dem locali, Federica Mazzoni, che ha parlato di "doveroso riserbo", la consigliera attacca: "Sconcerta che un episodio di metà settembre scorso sia venuto alla luce solo ora, per di più senza che questo riserbo abbia dato i suoi frutti sul piano investigativo, visto che, a quanto si legge, colui su cui graverebbero le maggiori responsabilità per la violenza alla quindicenne sarebbe già fuggito all’estero". Scarano insiste: "La lentezza della burocrazia per ciò che riguarda la violenza alle donne spesso gioca un ruolo particolarmente negativo, impedendo di fatto almeno la riparazione processuale dei danni subiti dalle vittime. È una riflessione che dovrebbe accumunare le donne al di là delle singole sensibilità". Infine, una speranza: "Spero che la fuga all’estero del sospettato, ovviamente se le sue responsabilità fossero acclarate, non lo salvino dalla punizione che merita...".