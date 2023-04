Violenza alla Festa dell’Unità, una cosa impensabile nel passato

Nelle Feste dell’Unità della metà degli anni ‘90, reati come quello della violenza, sarebbero stati impensabili: una volta ragazzini di 14-15 anni non stavano fuori la notte. Poi era più presente il controllo, oltre che degli insegnanti, in particolare di genitori e famiglie. La delinquenza, seppur presente, era enormemente minore non essendoci quella legata all’immigrazione, anche di seconda e terza generazione, che ha moltiplicato i reati di ogni genere.

Infine, il Pd non somiglia neppure lontanamente al Pci di allora, quando alle Feste dell’Unità ed anche alle manifestazioni chi si comportava male veniva portato fuori, con le buone o le cattive e veniva affidato alle Forze dell’Ordine. Altra organizzazione, altra cultura sociale e politica, altri dirigenti, sia a livello nazionale che locale.

Stefano Serafini