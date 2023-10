Violenza alle giostre. Strattonata e molestata da uno sconosciuto: la vittima ha 14 anni

Voleva trascorrere una serata spensierata in compagnia delle amichette alle giostre della Sagra di ’San Luigi Gonzaga’, a San Giorgio di Piano. Invece, quella che doveva essere un’uscita spensierata in compagnia si è ben presto tramutata in una notte da incubo.

Tutto è successo la sera del 23 settembre scorso. La vittima è una ragazzina giovanissima, di 14 anni appena. La quale quella sera, attorno alle 21.30, si trovava nei pressi delle giostre della sagra di paese quando è stata aggredita da un ragazzo più grande, a lei sconosciuto, a quanto si apprende. Il giovane l’avrebbe avvicinata con una scusa e poi assalita, prima palpeggiandola nel corpo e poi baciandola sulla bocca, tutto contro la volontà della minorenne, sconvolta e spaventata. Non è finita qui: a un tratto infatti l’aggressore ha tentato di trascinarla via per un braccio, per portarla fino al vicino cimitero, probabilmente con l’intenzione di abusare di lei. Ma le grida terrorizzate della giovanissima hanno per fortuna richiamato l’attenzione di alcuni passanti, che sono subito intervenuti in sua difesa e l’hanno liberata dalla stretta del suo aguzzino, impedendo che potesse accaderle qualcosa di ancora più grave.

Appena sfuggita alle grinfie dello sconosciuto, la ragazzina è corsa a telefonare alla sua mamma, raccontandole in lacrime quello che le era appena accaduto. La madre si è quindi precipitata a prenderla, allertando nel frattempo i carabinieri al numero d’emergenza 112.

I militari dell’Arma, non appena la segnalazione è giunta alla Centrale operativa di San Giovanni in Persiceto, non hanno perso tempo e si sono messi al lavoro per individuare il responsabile con la Stazione di San Giorgio di Piano. Ben presto, i loro sospetti si sono concentrati su un marocchino di 21 anni, incensurato e residente in provincia, finché hanno raccolto elementi sufficienti a confermare la loro ipotesi. Il giovane uomo è stato identificato dopo qualche giorno di attività investigative coordinate dalla Procura, dopo di che è stato denunciato. Ora dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata. La Stazione di San Giorgio di Piano rientra nella Compagnia di San Giovanni in Persiceto agli ordini del luogotenente Michele Camposarcuno.

La vicenda ricorda quanto accaduto quasi esattamente un anno prima, per la precisione il 18 settembre del 2022, quando alla Festa dell’Unità al Parco Nord un’altra ragazzina giovanissima, in quel caso di 15 anni, fu costretta a compiere sessuali con alcuni ragazzi di poco più grandi, che la ripresero pure con il telefonino. La ragazzina allora sarebbe stata avvicinata, non è chiaro con che pretesto, dal gruppo di coetanei sconosciuti, in un contesto inizialmente ‘amichevole’; la situazione però degenerò nel corso della notte, quando il gruppo si ritrovò in una zona appartata del grande parco e iniziò una sorta di perverso ‘gioco della bottiglia’. In quel contesto, stando alle ricostruzioni della giovanissima agli inquirenti, lei fu costretta a compiere atti sessuali con uno degli adolescenti del gruppo, mentre gli altri la incitavano e riprendevano col cellulare. Dopo mesi di indagini, vennero alla fine denunciati cinque minorenni, mentre per un maggiorenne fu disposta dal giudice la misura del divieto di avvicinamento alla vittima.

f. o.