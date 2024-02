Violenza, ancora scarcerato. Per il somalo obbligo di dimora: "Ero ubriaco: non ricordo nulla"

di Federica Orlandi

BOLOGNA

Nessun pericolo di fuga, dato che quando giovedì la polizia è andata ad arrestarlo (di nuovo), l’ha trovato sereno nel centro d’accoglienza di Malalbergo in cui era tornato spontaneamente dopo essere stato liberato (di nuovo) dal tribunale di Milano. Non è stato convalidato il fermo nei confronti del 20enne somalo accusato di violenza sessuale ai danni di una 24enne, aggredita in zona universitaria a Bologna la sera del 6 febbraio, e di averne aggredita a calci un’altra, intervenuta per salvarla. All’udienza di convalida di ieri, il giudice per le indagini preliminari Roberta Malavasi lo ha di fatto scarcerato, disponendo però per lui una duplice misura cautelare: obbligo di dimora nel comune di Malalbergo, dove appunto c’è il Cas di cui è ospite, e obbligo di firma quotidiano alla stazione dei carabinieri di Altedo. Nel corso dell’udienza il giovane, difeso dall’avvocato Massimo Valentini, ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee: "Ero ubriaco, non ricordo nulla di quella sera. La sola cosa che rammento è di essermi svegliato in ospedale, dove ero stato portato per curare una ferita". Queste all’incirca le sue parole, riferite con l’aiuto di un interprete. "Il mio assistito non ha alcuna memoria di quella sera, a causa del suo stato alterato dall’alcol – ribadisce il suo avvocato –. È anche piuttosto scosso dalle gravi accuse che gli sono rivolte". All’esito di alcuni esami del sangue dopo il primo arresto, in effetti, l’indagato risultò avere un tasso alcolemico molto elevato. La vicenda resta piuttosto intricata. Il somalo il 6 febbraio fu arrestato dalla polizia su indicazione di due ragazze, che raccontarono agli agenti di come questi poco prima avesse assalito alle spalle una di loro, prima approcciandola a parole, poi stringendola nel tentativo di baciarla e, infine, palpeggiandola nelle parti intime. La vittima era riuscita a metterlo in fuga gridando e richiamando l’attenzione dell’altra ragazza, che era accorsa in suo aiuto rimediando i calci del ventenne, che si voleva liberare di lei.

Subito dopo però, la Procura aveva disposto la scarcerazione del somalo, per mancanza di flagranza nell’arresto; il questore di Bologna, Antonio Sbordone, ne aveva dunque disposto il trasferimento in un centro di rimpatrio di Milano, per un’eventuale espulsione. Ma anche qui il ventenne era stato rilasciato, poiché in mancanza proprio di una convalida dell’arresto che ne stabilisse la pericolosità sociale, il tribunale meneghino non aveva potuto trattenerlo nel centro. E lui era tornato a Bologna. Finché giovedì era arrivato il fermo dalla Procura, dati i "gravi indizi di colpevolezza" a suo carico. Ora, per la terza volta, è libero.