Violenza di genere, la città in piazza. C’è anche il Pd: "Libertà alle donne"

Saranno giornate queste di grande mobilitazione a Bologna, saranno diversi i presidi e i cortei organizzati per dire basta alla violenza sulle donne, sull’onda – che però tragicamente non si è mai arrestata, nemmeno ieri – del terribile femminicidio di Giulia Cecchettin. Non sarà Giulia l’unica delle donne ricordate stamattina, dalle 9, nel presidio davanti al tribunale di ‘Non una di meno’. "In occasione dell’udienza di apertura del processo d’appello contro l’assassino di Juana Cecilia Hazana, la giovane donna stuprata e massacrata dal suo ex compagno a Reggio Emilia nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2021 – si legge nella nota del movimento –. Accanto a noi ci saranno come sempre Dina e Rosario, mamma e sorella di Cecilia, che dopo il delitto si sono messe a disposizione del nostro movimento e di tutta la comunità cittadina per raccontare puntualmente la genesi di un femminicidio annunciato. Non smetteremo mai – continua la nota – di gridare che Cecilia è stata uccisa più e più volte, dal suo assassino, dal sistema ‘Giustizia’ che non l’ha protetta, da un tribunale che ha permesso che un impianto difensivo sessista e violento, per strappare uno sconto di pena, facesse ricorso al più abietto repertorio di insinuazioni".

Anche il Pd di Bologna vuole fare rumore contro la violenza sulle donne. Perché non bastano più né "il cordoglio", né "i minuti di silenzio e nemmeno le lacrime". Per questo i dem hanno dato appuntamento a donne e uomini domani pomeriggio (alle 18) in piazza del Nettuno per un flash mob per dire basta. "Lo sapevamo tutte. Lo sapevamo tutte che Giulia Cecchettin sarebbe stata uccisa dal suo ex fidanzato che non accettava la fine della loro relazione. Lo sapevamo tutte perchè tutte, almeno una volta nella vita, hanno preso uno schiaffo, subìto una molestia, subìto violenza", sono le parole della segretaria provinciale del Pd, Federica Mazzoni. "Lo sapevamo tutte ed è ancora più grave perché Giulia non è più l’ultima vittima di femminicidio nel nostro Paese. È successo di nuovo, a Fano: Rita Talamelli è stata uccisa dal marito – ha continuato Mazzoni –. Scendiamo in piazza, invitando tutte le donne e gli uomini ad essere con noi per affermare che non vogliamo più saperlo ogni volta. Vogliamo la libertà delle donne, la piena autodeterminazione. È il momento di agire. Il governo deve investire seriamente in progetti di educazione alle differenze di genere e al rispetto dell’affettività, che sradichino le violenze di genere, a partire dalle scuole".

In campo anche L’Alma Mater, che ha aderito alla campagna di 16 giorni di attivismo promossa dalle Nazioni Unite contro la violenza di genere. Il 25 novembre si terrà un confronto con gli studenti delle scuole superiori di Bologna e provincia insieme ai Centri antiviolenza e ai Centri per uomini maltrattanti. L’incontro, alle 10 nell’auditorium del DamsLab, si chiama ‘Dieci domande sulla violenza’ ed è realizzato con la Città Metropolitana per il Patto per l’Uguaglianza.

red. cro.