Violenza di genere, le studentesse: "La zona universitaria non è sicura"

Illuminazione, riqualificazione degli spazi, sportello anti violenza all’interno dell’Università e un passo avanti sulla sensibilizzazione. Sono alcune delle proposte emerse dall’assemblea con la comunità universitaria sul tema della violenza di genere. Presenti il sindaco Matteo Lepore ("Sono venuto perché voglio fare delle cose, non per dare un segnale. Abbiamo bisogno che le persone che vivono questa zona siano parte integrante del progetto", ha detto) e la vicesindaca Emily Clancy. "Alcune zone della città sono deserte – dice Valentina, proprietaria di un’attività in via dell’Unione, dove qualche settimana fa si è consumato uno stupro –. La sicurezza dei luoghi dipende da chi li abita, per questo è importante che ci sia una riqualificazione, come la creazione di spazi per bambini e nuove sedi per le associazioni".

L’incontro è proseguito con la lettura delle testimonianze di alcune ragazze che vivono la zona universitaria. Una zona che viene percepita come insicura e abbandonata a se stessa: "Non mi sento tranquilla, soprattutto di notte, perché è buio e non c’è nessuno", dice una giovane. "Ogni giorno subivo catcalling e ormai da mesi non frequento più la zona universitaria", racconta un’altra. "Dobbiamo cercare – afferma Maura di Sinistra Universitaria – di trovare delle soluzioni: sicuramente non risolveranno il problema, che è culturale, ma possono essere dei metodi per rendere le strade più sicure. È fondamentale che si aumenti l’illuminazione".

Un punto rimarcato più volte è stato quello della sensibilizzazione sul tema della violenza di genere: "Bisogna parlarne il più possibile – sottolinea Sara, avvocato dell’associazione Mondodonna –. Sarebbe bello avere degli spazi in ateneo". Sul tavolo anche i lavori del Comunale: "Piazza Verdi è sempre stata una zona non facilissima – afferma la presidente del Consiglio studentesco, Francesca Saccardi –. Ora che ci sono i lavori e tutto si è spostato in un’altra zona, si sono persi anni di elaborazione e di vissuto della piazza". Ieri mattina intanto (su iniziativa delle arriviste di ‘Malaconsilia’) sono stata affisse in giro per la zona e all’interno dei locali dell’Alma Mater delle lettere che denunciano molestie nei confronti di alcune studentesse da parte di un docente universitario. Niente treni gratis né vetture in più per andare a Roma, infine: le attiviste di ‘Non una di meno’ si sono viste respingere la richiesta per avere mezzi aggiuntivi per partecipare alla manifestazione nazionale.

Chiara Caravelli