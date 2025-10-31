Violenza di genere, un’emergenza. Uno scontrino per poter dire ‘basta’

Ognuno può fare la sua parte, per aiutare le donne vittime di violenza. Perché, come ha spiegato il questore Antonio Sbordone, "i dati relativi a questo fenomeno sono in diminuzione, ma non come vorremmo e non possiamo essere soddisfatti. Abbiamo bisogno di intercettare le persone per fare prevenzione". Nasce con questo spirito la campagna di sensibilizzazione, che partirà domani e che vedrà in campo insieme polizia e Despar Nord, ‘La violenza non è un atto d’amore’.

Due i binari su cui si articolerà: da un lato la distribuzione, nei negozi della catena Despar, di opuscoli informativi. Dall’altra la presenza, sul retro degli scontrini della spesa, del numero antiviolenza nazionale 1522 e di un qr-code che, inquadrato, fornirà indicazioni e recapiti dei centri antiviolenza del Bolognese. Un’iniziativa che si pone come obiettivo quello di intercettare chi ha bisogno di aiuto ma non sa come chiederlo. "A fare la spesa vanno tutti e i dipendenti dei supermercati stringono rapporti con la clientela. I loro occhi sono capaci di intercettare un disagio. Se potessero segnalarci quello che vedono, anche uno solo di questi casi, sarebbe un successo", ha detto Sbordone. Con lui, presente in Questura, il direttore Auditing e sicurezza di Despar Nord Daniele Pitassi, che si è detto "pronto a collaborare in questa e in altre iniziative per la sicurezza".

L’occasione, a meno di un mese dalla giornata nazionale contro la violenza di genere, è stata anche il momento per ricordare importanza e utilità di uno strumento veloce e risolutivo come l’ammonimento: "Bisogna immaginarlo come uno ‘schiaffo’ – dice il questore –, un richiamo nei confronti di chi mette in atto condotte persecutorie o violente. Uno strumento amministrativo, che può anticipare altre eventuali misure penali, ma che nella maggior parte dei casi basta già a far cessare simili condotte". Dal primo gennaio al primo ottobre, come ha spiegato il dirigente dell’Anticrimine Gianluigi Corropoli, "sono stati emessi 108 ammonimenti, con una recidiva riscontrata bassissima, del 7%". E l’utilizzo di questo strumento, che è anche molto rapido - "bastano pochi giorni dalla segnalazione per attivare questa forma di tutela", dice ancora Corropoli - è in aumento del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "Segno anche di una maggiore consapevolezza dell’efficacia", conclude il dirigente.