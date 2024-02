Violenza di via Bertoloni. Aggressore di nuovo libero

"Ero ubriaco, non ricordo nulla di quella sera. Mi ricordo solo di essermi svegliato in ospedale, dove ero stato portato per curare una ferita". Questo avrebbe detto, con l’aiuto di un interprete, il ventenne somalo accusato di avere molestato una ventiquattrenne tra via Bertoloni e via delle Belle Arti, il 6 febbraio scorso, nel corso di alcune dichiarazioni spontanee rese all’udienza di convalida del suo arresto.

Udienza al termine della quale, dopo alcune ore di riflessione, il giudice per le indagini preliminari Roberta Malavasi ha deciso di non convalidare il fermo del ventenne, a quanto si apprende non ritenendo sussistesse un suo pericolo di fuga o di reiterazione del reato. Il ragazzo era stato fermato giovedì scorso dopo le varie vicissitudini che l’avevano visto prima arrestato dalla polizia, poi scarcerato dalla Procura (pm Michela Guidi), poi ancora trasferito dal questore al Cpr di Milano perché fosse espulso e infine di nuovo liberato e tornato a Bologna, al centro di accoglienza di Malalbergo.

Proprio in quest’ultima collocazione lo straniero dovrà restare, ora: perché il gip, pur non convalidando il fermo, ha emesso nei suoi confronti le misure cautelari dell’obbligo di dimora a Malalbergo e dell’obbligo di firma quotidiano alla stazione dei carabinieri di Altedo.

"Il mio assistito non ha alcuna memoria di quella sera, a causa del suo stato alterato dall’alcol – chiarisce il suo avvocato, Massimo Valentini –. È anche rimasto piuttosto scosso dalle accuse che gli sono rivolte, data la loro gravità, ma lui non ricorda di avere compiuto quei gesti". Secondo le ricostruzioni, il somalo, la sera appunto del 6 febbraio, assalì una giovane che stava rincasando, in zona universitaria. Il giovane l’avrebbe sorpresa alle spalle e, dopo un primo approccio verbale, stretta a sé tentando di baciarla, per poi palpeggiarla alle parti intime. La vittima aveva gridato, mettendolo in fuga e richiamando l’attenzione di un’altra ragazza, che si trovava in via delle Belle Arti, la quale, correndo in suo aiuto, aveva poi raggiunto il ventenne chiedendogli cosa avesse fatto. Quest’ultimo, per liberarsi di lei, l’aveva presa a calci. Poco dopo era stato però bloccato dagli agenti del commissariato Due Torri-San Francesco, indirizzati dalle giovani vittime, che l’avevano arrestato. Dopo questo primo arresto erano stati in effetti eseguiti esami su di lui, che ne avevano rilevato nel sangue un tasso alcolemico piuttosto alto.

Federica Orlandi