Violenza sulle donne, i dati choc di Bologna: da inizio dell’anno oltre 500 casi

Bologna, 25 novembre 2024 – “Nessuna scusa”. Nella ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ si rinnova l’impegno delle forze dell’ordine e dei carabinieri, che attraverso un videomessaggio lanciano una campagna dedicata a tutte le vittime e a chi, grazie a una comunicazione mirata, potrebbe trovare la forza di denunciare.

Le capitane Giorgia de Acutis (Borgo Panigale) e Lavinia Filonzi (nucleo psicologica)

I militari dell’Arma, intanto, snocciolano alcuni numeri legati alla lotta alla violenza di genere: sono quasi 200 i dispositivi di controllo elettronico a distanza, conosciuti anche come ‘braccialetti anti stalking’, indossati dalle donne in qualità di persone offese e protette dal sistema di controllo remoto della Centrale Operativa di Bologna.

Sono oltre 500 invece i casi, nella provincia di Bologna, relativi a donne che da gennaio hanno denunciato ai carabinieri reati inerenti al fenomeno che le riguarda, tra cui maltrattamenti, atti persecutori e anche violenze sessuali. Numeri che, solo nella nostra provincia, danno idea di un fenomeno tutt’altro che sommerso e da affrontare con forza e strumenti adeguati.

Così i carabinieri hanno trasmesso un video-messaggio sul tema. Le capitane Giorgia de Acutis (comandante della compagnia Borgo Panigale) e Lavinia Filonzi (comandante del nucleo di psicologia della legione Emilia Romagna) si rivolgono a tutte le donne: “I carabinieri sono impegnati quotidianamente nel contrasto alla violenza, tutte le stazioni sono sempre aperte per accogliere le donne che intendono denunciare o che hanno bisogno di un consiglio su come comportarsi. Infatti, prima di tutto, i maltrattamenti vanno riconosciuti. Ad anticipare la violenza fisica, che è la più evidente, c’è sempre violenza psicologica, verbale, economica o la manipolazione”.

“In caso di pericolo – proseguono le comandanti –, l’invito è quello di chiamare il 112 ed è rivolto sia alle donne che si trovano in pericolo, sia a testimoni che ne sono a conoscenza. Il fenomeno della violenza di genere è una violazione dei diritti umani che richiede di intervenire non solo in termini di repressione, ma anche in termini di prevenzione, che si concretizza anche grazie alla formazione del nostro personale che viene istruito in modo adeguato e competente. Sono state realizzate numerose stanze all’interno delle caserme che possono garantire un ascolto riservato e protetto nel momento delicato in cui la donna trova il coraggio di denunciare”.