Bologna, 27 novembre 2019 - «Il 90% delle denunce di violenza di uomini su donne sono false e vengono archiviate, intasando procure e tribunali». È scoppiata la bufera su Umberto La Morgia, consigliere comunale della Lega a Casalecchio di Reno, finito al centro del ciclone in merito a un post pubblicato su Facebook, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.



«La violenza non ha sesso: se vogliamo veramente parlare di pari opportunità, vorrei far presente che esiste anche la violenza delle donne sugli uomini, purtroppo ancora poco riconosciuta, condannata e dibattuta – aveva scritto La Morgia, prima di cancellare il post per la pioggia di commenti indignati sul social network –. E le migliaia di false denunce che le donne usano per avvantaggiarsi sull’uomo in sede di separazione civile, spesso riducendolo al lastrico».





Un messaggio che ha finito per fare imbufalire il popolo di Facebook, ma non solo. A disocciarsi dalle dichiarazioni del consigliere, infatti, anche esponenti di rango più alto del Carroccio, come Gianluca Vinci, deputato e segretario della Lega Emilia.



«La Morgia parla a titolo personale, con affermazioni da cui ci dissociamo – puntualizza –. Le sue parole, inopportune, non cancellano però la verità: la Lega al governo ha dimostrato concretezza nella lotta alla violenza contro le donne, tanto da aver portato in aula il ‘Codice Rosso’, che oggi è legge». Una presa di posizione netta e distante da La Morgia.



«Nei mesi al governo – prosegue Vinci –, la Lega ha inasprito le pene per chi commette violenza, stanziato risorse per assunzioni nella giustizia e pubblica amministrazione, ha ripristinato il turn-over al 100%, ha introdotto il fondo anti ostaggio per le donne che vogliono allontanarsi dalla propria abitazione. Mentre il Pd, anche sul tema della lotta alla violenza di genere, ha sempre e solo parlato, la Lega ha prodotto i fatti. E il contrasto alla violenza, quello vero, si fa con i fatti e non con le parole». Anche Forza Italia denuncia la frase choc: «Sono sconcertata dalle dichiarazioni, che condanno senza appello», sostiene Erika Seta, capogruppo del centrodestra a Casalecchio.



Non è tardato ad arrivare nemmeno il dietrofront di La Morgia: «Mi dispiace molto di essere stato approssimativo e inopportuno nel giorno dedicato alla tutela delle donne e mi scuso se qualcuno si possa essere sentito offeso – si spiega La Morgia –. I dati che ho citato mi sono stati forniti dalle associazioni di genitori separati: per indole e inclinazione, sono particolarmente vicino alle persone che subiscono violenza e auspico politiche capaci di superare le contrapposizioni ideologiche, oltre che promuovere alleanze tra i generi e le generazioni».



Sulla questione è intervenuta anche Lucia Borgonzoni, senatrice leghista e candidata per il centrodestra alle Regionali: «Bene che si sia scusato, quelle dichiarazioni erano inaccettabili. Dopo il Codice rosso, avanti con l’impegno concreto a tutela delle donne».



La Morgia era già passato sotto i riflettori sabato scorso, quando vestito da enorme pinguino aveva messo in scena una protesta individuale ‘anti sardine’ in piazza Maggiore: «Un gesto provocatorio, in maschera, che nasce proprio per smascherare un movimento che si definisce apolitico, anche se così non è», aveva detto il consigliere della Lega.