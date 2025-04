Violenza e baby gang, le ragioni: "I social e genitori senza autorità"

Bande di ragazzini che picchiano e rapinano nelle vie del centro storico e fuori dai grandi centri commerciali come Shopville o Meridiana e accoltellamenti con feriti come l’ultimo caso nei pressi della stazione ferroviaria di San Giovanni in Persiceto, fino all’uccisione di Fallou Sall, 17 anni, in via Piave, lo scorso settembre.

Cosa c’è dietro alla violenza che caratterizza molti adolescenti? Giovanni Battista Camerini, neuropsichiatra infantile e psichiatra, cerca di offrire alcune spiegazioni di un fenomeno sempre più in crescita, messo in evidenza anche dal questore Antonio Sbordone durante la festa della Polizia di qualche settimana fa.

Professore, cosa c’è alla base della violenza, anche efferata, che sembra crescere ogni giorno nei ragazzi, anche giovanissimi?

"Una pluralità di fattori di rischio individuali, familiari e ambientali. Quando questi prevalgono su quelli protettivi possono arrivare atteggiamenti anche molto violenti. Sicuramente i social forniscono un’amplificazione del loro potere e della platea che può dare a questi ragazzini un sentimento di onnipotenza e di potere sproporzionati rispetto alle risorse di cui dispongono. Ma c’è un’altra cosa, importantissima, che manca".

Qual è?

"Il contatto diretto che consenta a questi ragazzini di rendersi conto delle conseguenze dei loro comportamenti. C’è una distanza, che si realizza attraverso lo schermo dei social, che non consente di sviluppare l’empatia".

Dei genitori cosa può dire?

"C’è una grossa crisi di autorevolezza e di autorità, c’è l’incapacità di stabilire regole e di farle rispettare. A questo contribuiscono molti fattori".

Ci può dire quali sono?

"Ad esempio quando ci sono le aggressioni agli insegnanti, i genitori diventano i difensori dei figli, contestano il brutto voto, una bocciatura: da qui la mancanza di rispetto nei confronti degli insegnanti dei ragazzi. Poi ci sono tante famiglie disgregate, all’interno delle quali ogni genitore cerca di tirare il figlio dalla propria parte. La mancanza di rispetto nei confronti di un genitore viene tollerata se non incoraggiata dall’altro. Anche questo è un altro fattore di rischio che si riflette sull’esterno".

Perché un tempo queste regole, da parte dei familiari, venivano fissate e ora no?

"I genitori non vogliono in nessun modo creare situazioni di trauma nel figlio, dimenticandosi che il superare gli ostacoli è fondamentale per il processo di sviluppo, che si nutre anche di mancate sintonie con gli educatori. Gli anglosassoni li definiscono ’ i genitori spazzaneve’. C’è una de-responsabilizzazione dei genitori nello stabilire regole e limiti. E più facile essere amici ed evitare lo scontro".

In queste dinamiche di violenza c’è un abbassamento dell’età?

"Sì, soprattutto nelle baby gang. I fattori sono vari: c’è la ricerca dell’identità che spesso si realizza con un’appartenenza a gruppi che si sentono forti con condotte violente. Anche in questo caso i social aiutano nell’allargamento del ’pubblico’.

Ma sono veramente così indifferenti come sembrano, dopo avere commesso una violenza, o è solo una maschera?

"Non è una maschera: è l’incapacità di mettersi nei panni degli altri. Credo che occorra educare non tanto all’empatia, non credo ai programmi di educazione all’affettività nelle scuole: questa spetta alle famiglie. Le scuole devono fare educazione civica e insegnare il rispetto delle regole, soprattutto la consapevolezza degli esiti dei comportamenti. Magari con la presenza in classe di un avvocato".

L’inasprimento delle pene serve?

"No, non ha un valore deterrente. Le pene ci devono essere ma non funzionano da deterrente. Bisogna favorire gruppi sani di aggregazione, accesso alle attività sportive che aiutano a stare insieme, sportelli di ascolto che non siano solo il servizio dell’Ausl".