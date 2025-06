Coop Alleanza toglie prodotti israeliani dagli scaffali e sceglie di vendere Gaza Cola

Bologna, 24 giugno 2025 – Stop alle violenze nella Striscia di Gaza: Coop Alleanza 3.0 ribadisce l’appello e condanna il blocco degli aiuti umanitari da parte di Israele. Non solo, la decisione è anche di togliere alcuni prodotti israeliani in vendita nei suoi supermercati, vista l’escalation militare degli ultimi giorni e la tensione continua.

“La posizione di Coop Alleanza 3.0 su ciò che sta avvenendo in Medio Oriente è nota da tempo: non può rimanere indifferente davanti alle violenze in corso nella Striscia di Gaza e la Cooperativa è da sempre e senza esitazione al fianco di tutte le forze - Enti, Istituzioni e Associazioni - unite nel chiedere l’immediata cessazione delle operazioni militari”, si legge in una nota.

La decisione di Coop Alleanza riguarda la rimozione dai suoi scaffali di alcune referenze di arachidi e di salsa Tahina, prodotte in Israele, ma anche degli articoli a marchio Sodastream.

“Alla scelta di rimuovere quei prodotti dagli scaffali – si legge ancora – si aggiungono le iniziative che la Cooperativa ha sposato o attivato per essere di concreto aiuto alle popolazioni civili della Striscia di Gaza. Coop Alleanza 3.0 ha infatti aderito alla campagna nazionale ‘Coop For Refugees’ e già da un paio di settimane ha scelto di inserire nel suo assortimento un prodotto particolare, la Gaza Cola. Questa bevanda è l’espressione di un progetto al 100% di proprietà palestinese che, con il ricavato delle vendite delle lattine, contribuirà alla ricostruzione di un ospedale nella Striscia”.