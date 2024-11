Violenza di genere e disabilità: striscioni e testimonianze al Dall’Ara

Bologna, 30 novembre 2024 – Allo Stadio Renato Dall'Ara scende in campo la sensibilizzazione contro la violenza di genere, con un focus particolare sulle donne con disabilità: stasera, in occasione della gara di Serie A tra Bologna F.C. e Venezia F.C., si terrà la quarta edizione dell'evento ‘Bologna For Community accompagna CHIAMA chiAMA’, un'iniziativa promossa da PMG Italia a favore dell'associazione MondoDonna Onlus, con il supporto del Bologna F.C. 1909 e la collaborazione del Piano per l'Uguaglianza della Città Metropolitana.

Il pubblico dello stadio potrà assistere a una serie di testimonianze e messaggi di sensibilizzazione: due striscioni saranno esposti dalla Curva Bulgarelli e dai distinti, con le frasi “Non è più tempo di voltarsi dall’altra parte, Basta violenza sulle donne” e “L’amore non ha limiti… ma solo rispetto”, e vi sarà anche un coro dedicato.

Inoltre, sul maxischermo dello stadio saranno trasmessi i contributi di importanti sostenitori della causa, tra cui il Cardinale Matteo Maria Zuppi, i giocatori del Bologna F.C. Giovanni Fabbian e Tommaso Corazza, Silvana Fusari di Bologna For Community, Marco Verga dell'Aeroporto G. Marconi, Gianluca Pavanello di Macron e molti altri.

Secondo il Forum Europeo sulla Disabilità, le donne con disabilità hanno una probabilità da due a cinque volte superiore rispetto ad altre di essere vittime di abusi: "Incrociando questo dato con quello nazionale, che riporta 1 donna su 3 come vittima di violenza (che sia fisica, psicologica, economica), si osserva una doppia discriminazione”, afferma la vicesindaca Emily Clancy.

Sul territorio le azioni concrete di contrasto alla violenza sono sempre di più: l’associazione MondoDonna Onlus, con il centro antiviolenza CHIAMA chiAMA, ha accolto oltre 200 donne, di cui il 14% con disabilità, e allo stesso modo operano gli altri centri della città metropolitana, con professionisti formati. L'evento al Dall'Ara si configura quindi come un momento corale, in cui pubblico, privato e terzo settore si uniranno per lanciare un messaggio forte e chiaro contro la violenza, affiancati dal servizio di accompagnamento per persone con disabilità allo stadio, offerto dal progetto Bologna for Community, anch’esso dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Alice