La violenza di genere raccontata nei ‘Di-Segni di non amore’

Bologna, 8 marzo 2025 – Vedere la violenza di genere con gli occhi dei ragazzi. E, attraverso l’espressione artistica, permettere loro di raccontarla. “Perché le parole non sempre comunicano quello che si ha dentro. L’arte, invece, è un linguaggio dell’anima e i disegni che hanno realizzato questi studenti non sono superficiali, ma dimostrano attenzione e profondità", ha detto il vicario del questore Amedeo Pazzanese presentando le tre opere sul podio del concorso organizzato dalla Questura e dedicato alle scuole medie della provincia, ‘Di-segni di non amore’.

Gli studenti premiati al concorso "Di-segni di non amore' indetto dalla polizia

I disegni realizzati dagli studenti sono stati valutati da una commissione composta dal direttore tecnico psicologo della polizia Carlo Barbieri, dalla dirigente della divisione Anticrimine Raffaella Alecci, dal vice capo di Gabinetto Luca Fiorini e dalla responsabile dell’Ufficio relazioni esterne Letizia Guadagnino. Presente alla premiazione anche l’ideatrice del concorso, Jessica Vallone.

Nella foto la prima classificata Gioia Okoloafor, della 3 B dell’istituto Rita Levi Montalcini di Bologna

A piazzarsi sul primo gradino del podio è stata Gioia Okoloafor, della 3 B dell’istituto Rita Levi Montalcini di Bologna, con ‘Inter-rotta – Come sono non è come mi vedi’. “Ho rappresentato questa ragazza che dall’esterno sembra felice, ma che in realtà dentro soffre – ha spiegato Gioia –, perché è stanca di essere trattata male. Ho usato il rosso per rappresentare il dolore, i graffi e i tagli che si fa come consolazione. Piange perché è stanca di essere usata e toccata. Lei nasconde il dolore con i colori, non vuol far sapere che soffre. Mi ha toccato molto la storia di Giulia Cecchettin – dice ancora Gioia –, che ha dato un’ultima possibilità all’ex ed è finita malissimo”.

Nella foto la seconda classificata Anita Marchesi, della 3 D dell’Ic Cavour di Minerbio

Seconda classificata Anita Marchesi, della 3 D dell’Ic Cavour di Minerbio, con ‘Contro la violenza non bastano i cerotti’, che rappresenta una donna per metà scheletro. “La parte scheletro – dice Anita – rappresenta come si sente una persona quando subisce violenza, mentre la parte umana resta, senza denunciare la violenza, pensando che il male si risolva da sé. Infatti il cuore è spezzato e lei tenta di ricomporlo usando dei cerotti. Da qui il titolo, perché per affrontare la violenza non bastano cure superficiali”.

Nella foto i terzi classificati Riccardo Cinti, Morgana Elmi, Francesco Messalin, Giacomo Calzati e Alice Casanova, della 3 A dell'Ic Cavour di Minerbio

Al terzo posto Riccardo Cinti, Morgana Elmi, Francesco Messalin, Giacomo Calzati e Alice Casanova, della 3 A dello stesso Ic di Minerbio, con ‘Wheresoever she was, there was Even’. Una composizione divisa a metà: “Da un lato abbiamo rappresentato un ragazzo che tira una pietra a una ragazza, che piange – spiegano –; dall’altro uno che porge un mazzo di fiori a un’altra. Un cuore diviso a metà e due immagini contrapposte: da un lato amore e rispetto, dall’altro la violenza”.

Il concorso, alla sua seconda edizione, partito il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si è concluso oggi, in occasione della Festa della Donna. Ai vincitori sono stati donati degli zaini della polizia e delle pergamene.