Violenza di genere e prevenzione a Bologna: stanziati 160mila euro per progetti nelle scuole

Bologna, 25 agosto 2025 – Educazione e formazione alla parità tra i generi, educazione al rispetto, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

Sono le attività rivolte alle scuole di Bologna grazie a un finanziamento di 160.000 euro del Comune, spalmato sugli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027.

Dopo che nei mesi scorsi Palazzo d'Accursio aveva pubblicato un avviso dedicato agli enti del terzo settore per aderire alla co-progettazione e alla successiva gestione delle attività, ora gli uffici comunali hanno approvato l'elenco dei progetti ammessi al contributo e relative associazioni capofila: Mondodonna (40.000 euro), Casa delle donne per non subire violenza (36.000), Arcigay Il Cassero (60.000) e Open group (24.000).

"Attività, laboratori creativi e stimolanti per le giovani generazioni e corsi di formazione per la comunità educante – ebbe modo di sottolineare l'amministrazione dando notizia del bando – vanno pensati per favorire lo sviluppo delle competenze personali e sociali, le soft skills e promuovere la cultura del rispetto per sé e per le altre persone. Questo impegno vuole contribuire a garantire ad ogni bambina e bambino e ad ogni ragazza e ragazzo di avere l'opportunità di crescere in una città stimolante, plurale e accogliente".

Il Comune "cura e promuove da anni attività educative. Con questa importante iniziativa – aveva voluto rimarcare l’amministrazione comunale – sono ampliate le proposte dedicate a bambine, bambini, ragazze, ragazzi e comunità educante della nostra città per prevenire comportamenti violenti, educare alle differenze e alla parità tra i generi".

Il problema della violenza e dei femminicidi è diventata una piaga anche per il nostro Paese e anche Bologna non è certo indenne da questo terrificante fenomeno.

Secondo i dati resi noti dai carabinieri, i codici rossi attivati da maggio 2024 ad aprile 2025, nel Bolognese, sono stati 1149, mille in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente quando erano stati appena 119.

Sono gli ultimi numeri a disposizione diffusi durante il 211° compleanno dell’Arma, nel giugno scorso. Vanno aggiunti i 150 dispositivi collegati a braccialetti elettronici di stalker monitorati continuamente dagli stessi carabinieri.