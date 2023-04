Violenza in corsia, sanitari nel mirino Allarme Ausl: "In un anno 273 casi"

di Donatella Barbetta

Direttore Paolo Bordon, quanti episodi di violenza registrate?

"Lo scorso anno le segnalazioni giunte da tutta l’Azienda, per lo più ai danni del personale assistenziale, sono state 273, di cui 253 di tipo verbale e un solo evento avverso con danni fisici. Erano 196 nel 2019, saltiamo il 2020 anno dell’emergenza Covid, e 248 nel 2021. Quindi c’è un aumento", risponde il numero uno dell’Azienda Usl.

Le segnalazioni da dove arrivano?

"Il 69% dagli ospedali, il 27% da poliambulatori o case della salute, tre episodi alla casa circondariale Dozza e uno al carcere minorile del Pratello".

Come pensate di fronteggiare le aggressioni?

"Le azioni sono molte, il mio interesse, come datore di lavoro, è proteggere gli operatori. Intanto la formazione degli operatori, in particolare dei Pronto soccorso: lo scorso anno hanno partecipato ai corsi in 317".

Corsi di che tipo?

"Abbiamo quattro livelli. Uno ha un approccio giuridico psicologico per la gestione dei pazienti aggressivi. Il nostro obiettivo è la descalation, calmare chi va in escandescenze. È un corso fatto con agenti della questura. Il livello si svolge in palestra: lo scopo è la gestione della messa in sicurezza del paziente, one to one, se tenta di mettere le mani addosso all’operatore quest’ultimo si difende e cerca di neutralizzarlo senza fargli male. Il livello tre prevede 12 ore in palestra per la gestione paziente aggressivo con due operatori: sta partendo quest’anno e qui si differenziano i ruoli".

Il quarto livello in che cosa consiste?

"Partirà a breve una nuova iniziativa. Si tratta della creazione di teacher nei reparti per un aggiornamento continuo dei lavoratori: è una persona che ha già fatto il corso e ripropone i contenuti ad altri".

Come si interviene verso chi si mostra aggressivo?

"Stiamo ultimando delle procedure, alcune interaziendali: ci sono gruppi di lavoro, alcuni con psichiatri, da cui nasceranno linee guida per la gestione, per esempio, del paziente psichiatrico durante una crisi".

Eleverete la sicurezza delle strutture?

"Al Maggiore, in particolare l’area del Pronto soccorso, è già videosorvegliata sia all’esterno sia in alcuni punti interni. Poi abbiamo le guardie giurate e dieci giorni fa ho partecipato, insieme al Sant’Orsola, al comitato per l’ordine pubblico in prefettura: è stato deciso che sarà rafforzata la presenza delle forze dell’ordine, che ringrazio, nei Pronto soccorso".

Molte aggressioni nascono anche dalla tensione causata dalle lunghe attese per la carenza di medici nei Pronto soccorso. Sono previsti nuovi ingressi di camici bianchi?

"Sì. Abbiamo appena pubblicato un bando e un altro sarà aperto nei prossimi giorni grazie all’apertura del decreto legge bollette: potremo arruolare i medici dell’emergenza territoriale che hanno lavorato per tre anni nei dipartimenti di emergenza urgenza, al di là della specializzazione. Speriamo di avere una buona risposta: nei Pronto soccorso mancano 15 medici negli ospedali di provincia e 7 al Maggiore".

Il modello di Bentivoglio, con l’ambulatorio per i casi a bassa complessità, sarà replicato sul territorio?

"Certo. Ha dato buoni risultati e ha snellito l’attività del Pronto soccorso. Ci siamo ispirati al same day emergency care inglese, ossia all’ambulatorio che dà risposta in giornata: lo proporremo per le infezioni delle vie urinarie, febbre, cefalea, piccoli disturbi oculistici e otorino e per la cosiddetta piccola traumatologia delle estremità".

Quanti ambulatori nasceranno?

"È uun tema che stiamo trattando con la Regione".